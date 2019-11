Marcelo Tinelli explicó por que no irá a la boda de Pampita: "Sinceramente..."

La modelo y el empresario festejarán su unión con una fiesta junto a 120 invitados íntimos en el Palacio San Souci, a los que se sumarán muchos famosos recién pasada la medianoche. Sin embargo, Marcelo Tinelli (que sí estaba invitado a la cena desde las 19 horas) no será de la partida.

El conductor de ShowMatch confirmó que no asistirá a la celebración y explicó el motivo. “Lo que quiero decir primero es agradecerle a Roberto García Moritán que me llamó y a Caro también que nos llamó a Guille (Valdés) y a mí para poder ir”, comenzó Tinelli, en una nota con Los Ángeles de la Mañana.

“Yo no tenía pensado ir, a mí me cuesta realmente, y soy sincero, ir a este tipo de eventos. Qué se yo… se enojan mis amigos cuando no voy a un cumple de 50, por ejemplo. No quiero decir que voy y después no voy”, se excusó el conductor de Súper Bailando 2019.