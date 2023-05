El Indec dio marcha atrás con la decisión de posponer la publicación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de abril hasta después de las elecciones provinciales. Tras las numerosas críticas recibidas, la publicación se realizará en su fecha original, el viernes 12 de mayo.

En horas de la mañana, el Indec había informado que el dato inflacionario de abril no se publicaría en la fecha prevista sino tres días después, el lunes 15, debido a que la fecha original “coincidían con la veda de elecciones provinciales instaladas a posteriori de nuestro esquema de difusión anual”. El domingo 14 se vota en La Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego y la postergación, en teoría, apuntaba a no influir en la opinión pública con esos comicios.

Los reproches no tardaron en llegar desde todos los sectores, en especial por parte de economistas y dirigentes de la oposición. A última hora de la tarde, el director del Indec, Marco Lavagna, informó que los cambios en el calendario quedaban sin efecto y que todos los informes se difundirían en su calendario original, dado a conocer un año atrás.

Lavagna, señaló el Indec, lamentó que “la intención de separar el trabajo estadístico del Instituto del proceso electoral fuera malinterpretada y se despertaran suspicacias sobre la integridad” del organismo estadístico que conduce.

“Consideramos que es una buena práctica no dar información estadística en medio de la veda pero, dada la controversia ocasionada, las cuatro fechas se mantendrán en su esquema establecido originalmente”, señaló Lavagna. Según pudo saber Infobae, el titular del Indec consultó la decisión de retrotraer el cambio de fecha con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien le manifestó su aprobación al respecto.

La decisión de postergar la difusión tomó de inmediato un tono político. Muchos consultores esperan que la inflación de abril sea aún más alta que el 7,7% de marzo. Correr la publicación para después de la jornada electoral podría ser interpretado como una forma de favorecer a los candidatos oficialistas que compiten en esos 5 distritos.

Si bien el Indec argumentó su intención de no influir durante la veda, distintas voces hicieron llegar su rechazo a la decisión y lo consideraron una forma de ocultar los datos de la inflación. De hecho, también lo vincularon a la manipulación de estadísticas sobre la inflación que ocurrió durante los gobiernos kirchneristas.

Opiniones adversas

A lo largo de la jornada, cambiar la fecha de publicación del informe de inflación cosechó toda clase de cuestionamientos. “La estadística oficial es un bien público, no un acto de gobierno. Un derecho ciudadano para tomar decisiones. Por ejemplo, votar. El votante ya sabe que hay inflación. No lo subestimen. Alterar calendario con fines electorales es, también, manipular las estadísticas”, enumeró el ex ministro de Economía Hernán Lacunza.

“La inflación de abril fue dramática. La responsabilidad es toda del Gobierno nacional. Podrán esconderla, disimularla u ocultarla como han hecho con tantos otros problemas. Pero nunca más los malos gobiernos van a poder engañar a los argentinos. Esto también lo vamos a cambiar”, dijo el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter.

“Parece sugestivo el cambio de fecha de la publicación del IPC. Se posterga en la previa de un fin de semana con algunas elecciones provinciales. No parece muy oportuno. Una vez más, para evitar suspicacias, los trabajadores salimos a bancar la tarea de quienes trabajan en el IPC. Deberán ser las autoridades quienes justiquen el porque. Seguimos exigiendo un organismo Estadístico Nacional independiente del poder político de turno, convenio propio y salarios dignos”, dijo a Raúl Llaneza, delegado de ATE en el Indec.

El diputado Martín Tetaz resaltó el fin electoral de la medida tomada por el organismo de estadísticas: “Es una barbaridad. El Gobierno patea la comunicación de los datos de inflación porque tiene miedo de perder, entre otras, la provincia de La Pampa”, aseguró.

“Cada día más lejos de la realidad. Cada día que pasa les importa menos la gente”, se sumó el intentende de San nicolás de los Arroyos, Manuel Passaglia. “La inflación se ve en las góndolas, en las familias que no llegan a fin de mes y en la desesperación de la gente. Aunque intenten ocultarla los adictos al relato”, agregó Fernando Rovello, diputado provincial de Juntos.