La comunidad universitaria volverá a salir a las calles este martes 12 de mayo en una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, una convocatoria nacional impulsada por rectores, docentes, no docentes y estudiantes en reclamo por el financiamiento del sistema público de educación superior. En la ciudad, la jornada tendrá actividades abiertas a toda la comunidad y culminará con una movilización hacia la Plaza San Martín.

La convocatoria local comenzará a las 16 horas con una clase pública organizada por docentes y estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, que se desarrollará sobre la vereda de la sede centro de la Facultad de Bromatología, en la esquina de las calles 25 de Mayo y Perón. La propuesta busca visibilizar el rol de la universidad pública a nivel local.

Una hora más tarde, a las 17, se realizará una concentración en el mismo punto. Allí está prevista una asamblea abierta en la que se informará sobre la situación que atraviesan las universidades nacionales, marcada por reclamos salariales, reducción de partidas y denuncias de desfinanciamiento, bajo el slogan: “Milei no sos rey, cumplí la ley”. Luego, los participantes marcharán junto a distintos sectores de la comunidad hacia Plaza San Martín.

Diego Zanetti, representante gremial de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) en Gualeguaychú había manifestado en anteriores declaraciones a este medio que “la universidad pública argentina representa un pilar esencial para la movilidad social ascendente, la producción de conocimiento soberano y el desarrollo nacional. No hay ninguna duda de eso. Pero hoy enfrenta una grave crisis bajo la presidencia de Javier Milei. Esta crisis integra un desfinanciamiento sistemático, el deterioro salarial creciente y el incumplimiento flagrante de normativas sancionadas por el Congreso Nacional, como la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795)”.

En los tres meses que va del ciclo lectivo, han sido varias las medidas de fuerza que se han realizado en rechazo y reclamo de esta situación, y ha alcanzado niveles de acatamientos históricos en la Facultad de Bromatología, según Zanetti.

La movilización en Gualeguaychú se enmarca dentro de una protesta federal que tendrá su acto central en Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, y que contará con réplicas en diferentes ciudades del país. La convocatoria fue ratificada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales.

En representación de la Universidad Nacional de Entre Ríos estará el reciente rector electo, el gualeguaychuense Juan Manuel Arbelo.

Desde los distintos sectores organizadores sostienen que el funcionamiento de las universidades públicas se encuentra comprometido por la falta de actualización presupuestaria y la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores docentes y no docentes.