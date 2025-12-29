Vecinos de Gualeguaychú marcharán pidiendo que se cumpla con la ordenanza de Pirotecnia Cero, luego de registrarse su uso el último 24 de diciembre. La manifestación será este martes a las 20 en San Martín y Rocamora y es organizada por Padres TEA, una entidad vinculada a niños con Trastorno del Espectro Autista, que suelen ser los más perjudicados por los ruidos.

“Pensamos que no iba a ser necesario, pero convocamos a la comunidad a sumarse. Hubo muchos estruendos, cuando debió haber habido silencio total. Junto a ellos, también motos con escapes liberados. Producen dolor, afectan a muchas personas, de diferentes edades. Y después les cuesta retomar sus niveles de energía, es mucho más dañino de lo que uno cree”, indicó al Nueve, Carina Leonardi, de Padres TEA.

Leonardi dijo que “la idea es pasarla bien, sin estar encerrados en un baño o con la impotencia de no saber qué hacer”. “La ordenanza va a cumplir casi 10 años. En Navidad los teléfonos de la Municipalidad no fueron atendidos. Si se usa pirotecnia es porque se está vendiendo, de hecho este año hubo más que el año pasado”.