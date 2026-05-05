El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó este martes que la fase militar de las operaciones estadounidenses contra Irán ha concluido y que la estrategia actual se centra en la defensa del tránsito marítimo y la presión diplomática sobre Teherán.

“La operación Furia Épica ya terminó… estamos hechos con esa etapa”, indicó Rubio al anunciar el cierre de la misión militar denominada “Furia Épica”, tras la notificación formal al Congreso.

“Logramos los objetivos, preferimos el camino de la paz, el presidente quiere un acuerdo de paz”, detalló el jefe de la diplomacia estadounidense.

El funcionario explicó que el foco se ha desplazado hacia el “Proyecto Libertad”, una iniciativa que integra el despliegue militar con acciones negociadoras para restaurar condiciones estables en la región.

Rubio subrayó que el nuevo enfoque apuesta a garantizar la seguridad de las embarcaciones civiles en el estrecho de Ormuz y a intensificar los contactos diplomáticos.

“Si no nos disparan, no disparamos. Pero si somos atacados, responderemos con eficacia letal”, afirmó.

El secretario de Estado precisó que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha desplegado destructores equipados con misiles guiados, más de cien aeronaves y alrededor de 15.000 efectivos para proteger la navegación en la zona. También confirmó la destrucción de varias embarcaciones iraníes en la región.

“Hemos destruido siete lanchas rápidas iraníes que ignoraron nuestras advertencias”. Añadió que estas embarcaciones pequeñas intentaron aproximarse a convoyes estadounidenses de manera agresiva, y que los incidentes ya han causado la muerte de al menos diez marinos civiles.

Rubio aprovechó la oportunidad para destacar la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, por donde circula “aproximadamente una cuarta parte del comercio mundial de petróleo”, así como combustibles y fertilizantes.

Subrayó que “el régimen iraní no puede decidir quién utiliza este paso vital”, en referencia a los intentos de Teherán por condicionar el tránsito internacional.

El secretario de Estado aseguró que Washington mantendrá sus operaciones en la zona para garantizar la libre navegación, lo que incluye la neutralización de embarcaciones y drones amenazantes, así como el despeje continuo del corredor marítimo.

El funcionario insistió en que Irán debe avanzar hacia un acuerdo bajo condiciones claras, exigiendo que Teherán acepte los términos propuestos por Washington y se siente a negociar sin dilaciones.

“Irán debe sentarse a negociar y aceptar los términos”, enfatizó Rubio. También señaló que diplomáticos estadounidenses trabajan activamente en ese frente para reducir las tensiones y alcanzar una solución duradera.

Fuente: Infobae