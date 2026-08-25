El pasado sábado se disputó en Concepción del Uruguay el Campeonato Provincial U-16 de atletismo, competencia que tuvo como escenario la pista de solado sintético del Centro de Educación Física N.º 3 “Hugo Mario La Nasa” y que fue organizada por la institución y fiscalizada por la Federación Atlética de Entre Ríos (Fader).

La jornada también contó con pruebas correspondientes a otras categorías, entre ellas la de Mayores, donde el representante de Pueblo General Belgrano, Marcos Billen, tuvo una destacada actuación en los 1500 metros al finalizar en el cuarto puesto.

La prueba fue ganada por Walter Jacob, con un tiempo de 4 minutos, 44 segundos y 06 centésimas. El segundo lugar fue para Damián Barcos, con 4:47.65, mientras que Damián Romero completó el podio con 4:52.54. Billen, en tanto, registró 4:53.97 para quedarse con la cuarta posición.

En la categoría U-16, el título provincial de los 1500 metros quedó en manos de Thiago Acevedo, quien completó la prueba en 4:49.79. Juan Leonardi fue segundo con 4:51.37 y Franco Tortul Portillo terminó tercero con un tiempo de 5:21.52.

Para Billen, la competencia forma parte de su preparación de cara a uno de los principales objetivos de su calendario. El atleta continuará entrenando con vistas al Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo, que se desarrollará en el Parque Olímpico entre el 10 y el 13 de septiembre.

De esta manera, el representante de Pueblo General Belgrano sumó una nueva experiencia competitiva en su camino hacia la cita nacional, donde buscará llegar en las mejores condiciones.