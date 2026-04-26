Marcos Billén, experimentado deportista de Pueblo Belgrano, participó del Campeonato Provincial U-20 disputado en Concepción del Uruguay, donde compitió como uno de los atletas máster invitados.

En su categoría, Billén se ubicó tercero en los 1.500 metros en pista, con un tiempo de 4'40"51, detrás de Damián Ronero (4'36"60) y Damián Barcos (4'36"66), ambos representantes de La Histórica.

En la categoría U-20, el ganador fue Gadiel Vallejos, de Concordia, con un registro de 3'58"51. El segundo lugar quedó en manos de Mauricio Boletti, de Gualeguay (4'10"95), mientras que el tercer puesto fue para Santiago Romero, de Federación (4'12"09).

La próxima competencia para el atleta, de 49 años, serán los Campeonatos Nacionales Máster de la temporada 2026.