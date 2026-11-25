Los atletas de Pueblo General Belgrano, Marcos Billén y Lisandra Quinteros, corrieron el sábado pasado la décima edición de la “New Balance Milla Urbana”, sobre la distancia exacta de 1609 metros. El punto de largada y llegada fue la Avenida 9 de Julio, frente al Obelisco de la ciudad de Buenos Aires.

En cuanto a los resultados, Billén se quedó con el triunfo en la categoría 50 a 54 años, con un tiempo de 5:03.48, seguido por Ramón Vida (5:07.57) y Carlos Luján (5:08.26).

Mientras tanto, entre las damas, Lis Quinteros obtuvo el cuarto puesto en la categoría 40-44 años con un registro de 5:52.39, en una definición muy apretada en el cierre. La ganadora fue María Valdés (5:52.39), escoltada por Jésica Mora (5:52.39) y Lucía Bagaloni (5:53.99).