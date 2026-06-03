Marcos Billén y Lis Quinteros compitieron en la segunda edición del Torneo Ciudad de Pergamino de Pista y Campo, que se disputó el domingo en la Villa Deportiva del Parque Municipal de la mencionada localidad bonaerense y contó con la fiscalización de la Asociación Atlética de Pergamino.

En la prueba de 1500 metros, Billén se ubicó quinto en la clasificación general y segundo en la categoría Máster, con un tiempo de 4 minutos y 42 segundos.

Por su parte, Lis Quinteros finalizó segunda en la general y en su categoría, también en los 1500, con un registro de 5 minutos y 39 segundos.

Los ganadores fueron el juninense Uriel Muñoz –medalla de bronce en el Campeonato Panamericano Júnior Paraguay 2025- entre los varones y Analía Colazo, de Arrecifes, entre las damas.