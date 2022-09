Marcos Di Palma casi siempre es noticia, ya sea por sus aventuras fuera de los autódromos, que en muchos casos le han generado algún que otro problema, como también cuando habla de automovilismo. Confirmada su vuelta a las pistas, que será en Gualeguaychú el próximo fin de semana cuando acompañe a Lautaro Oyanart en la carrera de invitados del TC Bonaerense, el ídolo de Chevrolet revolucionó las redes sociales cuando confirmó que volverá a ponerse el buzo y el casco para compartir el fin de semana junto a la troupe del Bonaerense.

“Estoy contento con esta posibilidad de volver a correr, hace 13 años que me retiré oficialmente. Mi vínculo con los Oyanart es de mucho tiempo, tuve la chance de correr contra el abuelo Jorge, cuando yo era acompañante de mi viejo, con Mariano hemos compartido muchos años en el TC, somos amigos y tenemos una gran relación y ahora me toca con Lautaro. O sea que corrí con las tres generaciones de los Oyanart, no creo que alguno pueda darse ese lujo”, expresó Marquitos en diálogo con El Picado, en AHORA Cero Radio.

Sobre las expectativas previas y lo que generará seguramente con su presencia, expresó que “el TC Bonaerense es una gran categoría, son autos de mucha potencia y varios de sus pilotos han corrido en categorías nacionales. En cuanto a convocatoria, no tienen nada que envidiarle a ninguna categoría nacional, tienen su público muy fanático y seguramente mucha gente va a viajar a Gualeguaychú para acompañar la categoría. En lo personal es diversión y disfrute, siempre disfruté de correr, para mi fue una diversión constante. Ahora, más viejo y con la posibilidad de que me vean correr mis hijos, es algo que nunca pensé que iba a pasar”.

Marquitos expresó que “voy a ir con la idea de disfrutar de todo el fin de semana, primero quiero conocer el circuito, ver para que lado son las curvas. Y después la idea es disfrutar y compartir con mi familia de un fin de semana de carreras, me pasa algo especial con mis hijos que no me han visto correr. El más chico me pregunta por qué le piden autógrafos a un camionero. No tiene idea que corrí en TC. Por eso está bueno que puedan verme, que vayan entendiendo como es un fin de semana de carreras en el autódromo. Y por supuesto, voy a Gualeguaychú con la idea de comer un asadito con amigos y compartir un lindo fin de semana”.

También Marcos fue un poco más a fondo y habló sobre la realidad del automovilismo nacional. “Hace más de quince años que han ido destruyendo el automovilismo, hay dirigentes que son uno más pelotudo que otro. En su momento, Alejandro Urtubey en el Top Race, Pablo Peón en el TC 2000 y Oscar Aventín en el TC, le hicieron mucho daño el automovilismo. Durante años jugaron a ver quién andaba más fuerte, cuando lo que la gente quiere es que haya lucha de marcas, que los autos se pasen en carrera, algo que hace tiempo no sucede. Se hicieron las cosas mal, hubo nenitos mimados como Peón y chorros como Aventín, que le hicieron mucho mal al automovilismo. Una vez que se avanza en lo malo, es muy difícil retroceder. Cambiaron reglamentos, cambiaron autos, le quitaron la esencia al automovilismo”.