El defensor Marcos Rojo logró destrabar su situación contractual y quedó habilitado para representar a Estudiantes tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. La operación, que parecía frustrada durante la mañana de este viernes 9 de octubre de 2026, se resolvió tras una intervención directa del futbolista.

El zaguero de 36 años, quien se encontraba entrenando bajo las órdenes del director técnico Alexander Cacique Medina, recibió inicialmente la noticia de que la Asociación del Fútbol Argentino no autorizaría su inscripción en el sistema Comet. Ante esta negativa, el jugador se retiró del country de City Bell para gestionar personalmente su habilitación con el presidente Claudio Tapia, con quien mantiene un vínculo cercano.

La urgencia de la situación radicaba en el plazo límite impuesto por la Conmebol, que exigía la presentación de la nómina verificada antes de las 18 horas de este viernes. La dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón, con el apoyo de Racing y la AFA, logró concretar el registro del futbolista.

Marcos Rojo ingresó en la lista en reemplazo de Gabriel Neves. El mediocampista sufrió una fractura de cúbito y radio con desplazamiento en su muñeca izquierda durante la Supercopa Internacional ante Rosario Central. Aunque el reglamento original no contemplaba esta lesión para habilitar un cupo, la AFA decidió realizar una excepción para permitir la incorporación del defensor.

Fuente: TyC Sports