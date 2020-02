Marcos Rojo, primer varón trans en el fútbol: "estoy sorprendido y contento"

La nota tuvo una gran repercusión y la historia de Marcos pasó a conocerse a nivel nacional, lo que sorprendió al propio jugador. “Estoy contento, feliz y algo sorprendido con la repercusión que tuvo la nota. Me han llamado de muchos lugares, radios, diarios y mucha gente vinculada al fútbol que me ha deseado suerte en mi futuro”, expresó Marcos en diálogo con ElDia.

Marcos vive con su familia en el Barrio La Cuchilla y según expresó en la nota publicada por la periodista Ayelén Pujol en La Nación, “siempre tuve claro quién era y lo que quería para mi vida. Pensé que mis viejos no me iban a apoyar, pero a los 17 años pude hacerlo, les dije que era varón y estuvo todo bien. Mi mamá me insistió con lo del DNI porque decía que así nadie me podía decir nada”.

En su diálogo con ElDia, Marcos se mostró contento. “Me gusta que se conozca mi historia, porque puede ser el punto de partida para que muchos chicos trans sientan que se pueden cumplir sus sueños. En mi caso es el fútbol, pero también en la vida, que no hay barreras”, sostuvo.