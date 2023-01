Marcos y Alfa se cruzaron en Gran Hermano (Telefe) después de que el salteño se riera de un chiste de Agustín. El jugador de mayor edad en la casa habló de su socio, que se llama Ariel, y lo que parecía una charla amable se tornó tensa al punto de que El Primo se cansó de los reclamos insólitos de su compañero y lo ubicó.

¿Qué pasó entre Marcos y Alfa en Gran Hermano?

La relación entre Alfa y Marcos se torna cada vez más insostenible. Sobre todo de parte de Alfa, a quien le molesta hasta la forma en el Marcos habla. En esta ocasión, Walter Santiago tenía una charla con Agustín, Camila y Marcos en el jardín cuando de pronto el primero mencionó su negocio de autos y a su socio Ariel. Frodo pensó que hablaba del parrillero y terminó haciendo un chiste al decirle "capaz que terminan siendo socios".

Esto enfureció a Alfa mientras de fondo se escuchaba la risa de Marcos por el chiste, ya que que la persona que más odia dentro de la casa y su socio se llamen de la misma manera era una coincidencia graciosa. “No, ese tipo no me interesa. Y te hablo en serio, nunca más me hagas eso. Aprendé cuando uno habla en serio o si me estoy riendo. A mí no me interesa tener relación con él”, dijo Alfa, que en ese momento le hablaba a Marcos.

El comentario de Alfa, además, viene a cuento de que el salteño, como líder de la casa, ubicó a sus compañeros para un juego propuesto por GH en el que había que levantar un balde lleno de agua y pasarlo para atrás. Marcos, puso Ariel y detrás a Alfa, esto provocó un nuevo enojo hacia El Primo. Además, Alfa le reclamó a Marcos el haber mencionado al parrillero en una charla con Santiago del Moro.

“Vos sabés que la gente que tiene mayor fuerza tiene que levantar los baldes más grandes”, le explicó Marcos a Alfa. “No juego, pero yo no quiero tenerlo al lado. Ya parece un chiste porque cuando hablaste, hablaste de Ariel”, agregó. “Si es la verdad, ¿Qué querés, que mienta?”, le lanzó el luchador de jiu-jitsu. “No, no es la verdad. No me peleo con nadie. No me estoy riendo, cuando hablo en serio, hablo en serio, Marcos. Quisiera ver si viene un pelotudo y te trata de degenerado si te pones a jugar al baldecito con este forro adelante. Para mí no existe, no lo quiero tener ni cerca. Esta acá adentro y me lo banco porque no es mi casa. Si fuera mi casa, lo hubiera echado de una patada en el culo”, sostuvo Alfa.

Mientras Camila y Agustín no sabían dónde meterse, Alfa arremetió: “Si yo estoy en el barco con mis amigos, que nos hemos hecho mil quinientas bromas, y salta un solo pelotudo a decir lo que dijo este, lo tiro. Tomátela nadando, le digo. Lo tiro del barco. Literal. No sabés cómo soy yo”, enfatizó.

Marcos, harto del sexagenario y sus quejas y reproches constantes, le respondió. “Vos sos así y yo soy así. Si a mí me preguntan algo voy a responder lo que yo quiero, porque es lo que yo sienta”, sostuvo. “Pero no me involucres con él”, interrumpió Alfa. “Vos no me digas lo que yo puedo decir o no puedo decir. Si me preguntan cómo te llevás con Ariel voy a decir que por más que se pele con Alfa, que es verdad, me cae bien, así que yo voy a decir lo que yo quiera decir. Soy sincero y voy a decir lo que yo quiero. Si te molesta, te molesta, si no querés jugar no jugués. No voy a estar mintiendo porque vos no tenés ganas de hablar de él”, concluyó Marcos, que durante la discusión siempre mantuvo el mismo tono bajo.