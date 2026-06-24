En el primer puesto asegurado en el Grupo J y a la espera de conocer al rival de 16° de final (saldrá del H), la Selección Argentina se prepara para enfrentar a Jordania este sábado desde las 23, por la última fecha, y el entrenador Lionel Scaloni preparará varias modificaciones con respecto al equipo titular que presentó en los dos primeros encuentros.

La única baja por cuestiones musculares será Cuti Romero. El zaguero dejó la cancha contra Austria debido a un golpe que recibió en la rodilla derecha, la misma en la que había sufrido un esguince en el ligamento lateral durante un partido por la Premier League con Tottenham. Si bien, a la espera de los estudios, no tendría una lesión de gravedad, será preservado para la próxima ronda y en su lugar aparecerá Nicolás Otamendi.

Además, habrá que ver qué decisión toma el cuerpo técnico con Dibu Martínez, quien está bien tras la fractura que sufrió en el dedo anular de su mano derecha, pero podría descansar. El arquero de Aston Villa quiere atajar y tendrá una charla con Scaloni. Si acuerdan que no juegue, Gerónimo Rulli se perfila por sobre Juan Musso, pudo confirmar TyC Sports.

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En la defensa continuarán las modificaciones porque Gonzalo Montiel volvería al lateral derecho tras la sobrecarga que sufrió y Nicolás Tagliafico, quien ya dejó atrás el desgarro en el sóleo izquierdo, también estaría desde el arranque. La idea es que ninguno complete el encuentro, pero sí que ganen rodaje. Por último, Marcos Senesi podría tener su chance en lugar de Lisandro Martínez, en un enroque de entrerrianos.

En el mediocampo también habría bastantes cambios, sobre todo porque Scaloni cuenta con varias opciones. Leandro Paredes, quien ingresó frente a Austria, estará desde el arranque para ganar rodaje tras la distensión que lo hizo llegar con los justo al debut en el Mundial.

Las incógnitas pasan por ver quiénes acompañarán al volante de Boca. Exequiel Palacios, de buenos rendimientos en los amistosos ante Honduras e Islandia, tiene muchas chances, mientras que podrían sumarse Giuliano Simeone y Valentín Barco. Tampoco hay que descartar a Nicolás González, quien ingresó en los dos encuentros disputados y tuvo desempeños más que positivos.

En el ataque también habrá caras nuevas. Nicolás Paz tendrá minutos, pese a que resta saber si lo hará de entrada por Lionel Messi o si el capitán argentino empieza el encuentro y el jugador de Como ingresará en el complemento. Es un hecho que la Pulga tendrá algunos minutos contra Jordania. A su vez, Julián Álvarez estaría en lugar de Lautaro Martínez y José López probablemente sume algunos minutos.

Con el paso de los días el técnico terminará de darle forma al once titular ante Jordania, pero lo que está claro es que Scaloni hará que descansen los habituales titulares pensando en los choques de eliminación directa que se vendrán.

Fuente: Ahora