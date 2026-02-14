Este sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero el Carnaval del País vivirá el fin de semana más esperado del verano. A las tres noches seguidas de espectáculo se les suma el show en vivo que dará la banda de cumbia Los Totora el sábado al terminar el desfile de las comparsas. La primera en salir a la pasarela del Corsódromo “José Luis Gestro” será Marí Marí, que este año busca consagrarse campeona de la edición. Le seguirán O’Bahía, Papelitos y Ará Yeví, en ese orden.

Dada la relevancia turística de este fin de semana XXL, se espera que la concurrencia a las tres noches de Carnaval sea masiva, tanto por la llegada de visitantes de distintos puntos del país como por la infaltable presencia del público local. Siguiendo la rotación para el orden de salida de las comparsas, así como este sábado abrirá Marí Marí, el domingo lo hará O’Bahía y el lunes Papelitos.



El sábado, al concluir el desfile, los asistentes al espectáculo podrán disfrutar sin costo adicional del After del Carnaval, la extensión de la fiesta que se realiza con éxito desde hace dos fines de semana. Con música en vivo, cantina abierta y venta de espuma, se crea un ambiente de celebración frente a la Casa Rosada.

Por otra parte, según informaron desde la organización del evento, la Comisión Directiva del Carnaval del País mantendrá para este fin de semana largo los beneficios especiales para los residentes del departamento Gualeguaychú.



Para los residentes, tanto el sábado 14 como el domingo 15, el valor de la entrada general será de $30.000, mientras que el lunes 16 costará $20.000. Además, el día lunes, podrán acceder a cualquier ubicación de los VIP con un descuento de 15 mil pesos por ubicación comprando el espacio para cuatro personas. Para los no residentes, en cambio, la entrada general tendrá un costo de $40.000 este fin de semana XXL, independientemente del día.

Aquellos residentes que quieran adquirir las entradas con descuento, deben comprarlas de forma presencial en las boleterías del Corsódromo, con el DNI en mano para acreditar su domicilio en el departamento Gualeguaychú. La boletería estará abierta este sábado desde las 10 de la mañana. El ingreso al predio se realizará por una puerta determinada, con DNI obligatorio.

Asimismo, recordaron que el espectáculo comienza a las 21:30 horas cada noche, y que se recomienda llegar con anticipación para disfrutar del clima previo y evitar demoras. Para la compra de entradas y ubicaciones en general, las boleterías estarán abiertas durante el sábado, domingo y lunes desde las 9 de la mañana al cierre del espectáculo. También pueden conseguirse en www.allaccess.com.ar