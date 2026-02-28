A lo largo de diez noches, el Carnaval del País maravilló a aproximadamente 189 mil espectadores, y este sábado concluye su primera edición como Fiesta Nacional. Bajo el nombre de Néstor Lapalma y Roberto “Toto” Arakaki, carnavaleros destacados, el espectáculo volverá a demostrar una vez más el potencial artístico de la ciudad.

Para esta última noche, los residentes del departamento Gualeguaychú seguirán disfrutando del beneficio exclusivo: entrada general a $20.000, mientras que para no residentes el valor será de $35.000. Vale recordar que, el beneficio para los residentes del departamento, se aplica solo mediante la compra presencial, con DNI en mano, los días viernes y sábado.

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse también a través de www.allaccess.com.ar o de manera presencial en la boletería del Corsódromo, que permanecerá abierta desde las 9 de la mañana al cierre, en horario de corrido.

Minutos antes de las 22 horas, Silvio Solari anunciará el orden del desfile y será Marí Marí la encargada de abrir la pasarela del Corsódromo “José Luis Gestro”. Con la temática “Genios”, la comparsa rojinegra buscará demostrar al jurado que es una digna candidata para seguir en competencia el año que viene y, por qué no, hacerse del título 2026.

Desde 2016 que Marí Marí no se consagra como ganadora del Carnaval del País. Por eso, en esta edición decidió apostarlo todo y salir a competir con trajes de lujos y carrozas muy destacadas, como la que presenta un elefante con un gran palacio a sus espaldas. A través de un relato que combina a la leyenda de Aladdin y el genio de la lámpara, rinde honor a los hacedores del espectáculo. Es decir, a los verdaderos genios.

El viernes pasado, el Club Central Entrerriano se quedó nuevamente con el reinado tras la coronación de su candidata, Mary Ann Morrison, como Reina 2026.

En el desfile, le seguirá O ‘Bahía, que también apeló a la leyenda del genio y la lámpara, pero con otra vuelta de tuerca, ya que integra a su vez el relato árabe de Las mil y una noches. En esta última fecha, la comparsa del Club de Pescadores buscará convencer al público y al jurado que se merece volver a alzarse con el título, ya que la última vez que lo consiguió fue en 2005.

En tercer lugar, le tocará hacer su pasada a la tetracampeona del espectáculo: Papelitos. Con la temática “Vivos”, la comparsa del Club Juventud Unida quiere meterse en la historia y convertirse en la única en ganar cinco títulos consecutivos. Para eso, su director Juane Villagra apostó a carrozas más grandes y con más movimientos, y tomó la concepción de la muerte que tiene la cultura mexicana para rendir honor a quienes fueron hacedores del Carnaval del País. Mientras se los recuerde, seguirán por siempre vivos en nuestro Carnaval.

Con escuadras que homenajean a históricos carnavaleros, así como también a los artistas actuales, los papeliteros aprovecharán la última chance para deslumbrar a los jurados y al público por igual.

El cierre estará a cargo de Ará Yeví que, por pocas centésimas, no pudo coronarse como campeona de la edición 2025. No obstante, para este año, decidió redoblar sus esfuerzos y elegir una temática que une al Carnaval y al folclore, a la vez que instala la conversación sobre la coyuntura en torno a las redes sociales y la digitalidad.

“La Resistencia”, con Martín Fierro como figura principal, desfilará por última vez los 500 metros del Corsódromo y buscará asegurar los puntos que necesita para dar revancha a la experiencia agridulce del año anterior. Además, será el broche de oro de una edición impecable que demostró que el profesionalismo y la calidad de los artistas locales no tiene límites.

A diferencia de ediciones pasadas, en esta ocasión no se conocerá a la ganadora el mismo día que finaliza el desfile, sino que se volverá al esquema que se aplicaba años anteriores. De esta manera, será el martes 3 de marzo, a partir de las 20 horas, el momento en que la Comisión del Carnaval se reunirá para hacer el recuento de votos con el que determinar cuál es la comparsa ganadora, quiénes desfilarán el año que viene, y quién quedará fuera de la competencia.