Desde la municipalidad llevan adelante una jornada especial junto a la comparsa de Central Entrerriano.

La actividad comenzará en los Obeliscos y se extenderá hasta la explanada de Plaza Almeida. El desfile estará encabezado por la Batería Aplanadora, integrante de la comparsa Marí Marí, junto a pasistas invitadas que aportarán brillo y color a la noche. Además, contará con la participación especial de Toque de Samba, también perteneciente a Marí Marí, que sumará toda la fuerza de la percusión y el espíritu carnavalero.

El evento dispondrá de cantinas con propuestas gastronómicas, en un ambiente familiar y festivo, consolidando a la Costanera como punto de encuentro durante la temporada estival.

Desde el Gobierno de Gualeguaychú manifestaron que “se reafirma el compromiso de acompañar y fortalecer las expresiones culturales locales, poniendo en valor al Carnaval como Fiesta Nacional y como una de las máximas expresiones de la identidad y el orgullo de la ciudad”.