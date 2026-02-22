"Y QUE VIVA EL CARNAVAL"
Marí Marí desfilará en la Costanera el próximo domingo
El domingo 1 de marzo, desde las 20:30 h, la Costanera será escenario de “Y que viva el Carnaval”, una propuesta "que celebrará la identidad carnavalera de la ciudad frente al río".
Desde la municipalidad llevan adelante una jornada especial junto a la comparsa de Central Entrerriano.
La actividad comenzará en los Obeliscos y se extenderá hasta la explanada de Plaza Almeida. El desfile estará encabezado por la Batería Aplanadora, integrante de la comparsa Marí Marí, junto a pasistas invitadas que aportarán brillo y color a la noche. Además, contará con la participación especial de Toque de Samba, también perteneciente a Marí Marí, que sumará toda la fuerza de la percusión y el espíritu carnavalero.
El evento dispondrá de cantinas con propuestas gastronómicas, en un ambiente familiar y festivo, consolidando a la Costanera como punto de encuentro durante la temporada estival.
Desde el Gobierno de Gualeguaychú manifestaron que “se reafirma el compromiso de acompañar y fortalecer las expresiones culturales locales, poniendo en valor al Carnaval como Fiesta Nacional y como una de las máximas expresiones de la identidad y el orgullo de la ciudad”.