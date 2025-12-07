Compuesto y producido por Toque De Samba, “Si fueras” es el segundo tema revelado para acompañar a ‘La aplanadora’ en el espectáculo de cielo abierto más grande del país. A continuación, la letra:

SI FUERAS

Donde nace el sol, nace esta canción;

Donde canta el gallo y late mi voz

Es allí, cuando un tambor rompe el silencio,

Nace tu milagro, Marí Marí.

Porque no hay forma de explicar,

Marí Marí, cómo te siento.

No existe aquella palabra

Que exprese este sentimiento.

¿Por qué?…

Porque si fueras un beso, sería el primero,

El que cambia todo, dulce y verdadero.

Si fueras fuego, serías eterno,

Esa llama encendida que quema por dentro.

Si fueras un amor, serías aquel

Que te abraza fuerte sin ningún porqué,

Que nunca se elige, que te enciende el alma

Y te invita a soñar.

Si fueras color, no serías uno,

Porque es rojo y negro aquel que nos une.

Si fueras perfume, olerías a gloria,

A pluma y lentejuela, a nuestra historia.

Si fueras un lugar, serías el patio,

Ese templo de amor, familia y carnaval,

Donde aprendí que hay magia en febrero

Y que un tambor puede hacerte, sin alas, volar.

Marí Marí, sos todo eso y más;

Sos la locura que me hace vibrar,

Sos mi bandera, mi casa, mi fe,

¡Sos el carnaval latiendo en mi piel!