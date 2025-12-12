"GENIOS"
Marí Marí dio a conocer su tercera canción para la edición 2026 del Carnaval del País
El tema, que va a acompañar a la temática homónima "Genios", se suma a "Tatuado en mi piel" y “Si fueras”, está compuesto y producido por Toque De Samba
La comparsa de Central Entrerriano compartió “Genios”, el tercer tema que acompañará el desplazamiento de Marí Marí por la pasarela del Corsódromo el próximo verano.
Compuesto y producido por Toque De Samba, se suma a la lista de temas revelados, junto a "Tatuado en mi piel" y “Si fueras”, para acompañar a ‘La aplanadora’ en el espectáculo de cielo abierto más grande del país. A continuación, la letra:
GENIOS
En el desierto donde el tiempo duerme
Cada diez años vuelve a despertar
Una cueva que guarda secretos
Que solo el sol puede revelar
Y allí va el noble Aladín
Persigue un sueño que lo hace vibrar
No busca oro, no busca fortuna
Busca la magia del carnaval
Lámpara en mano, el pecho latiendo
Aladín pide al genio su deseo especial
No quiero riquezas, no quiero ser rey
Quiero ver mi gente alegre otra vez
Por eso yo quiero la mejor comparsa
Que al pueblo enamore y lo haga feliz
Con trajes brillantes, palacios andantes
Que los ilusione y que bailen que bailen
Y el genio dijo muy emocionado
No está en mi magia lo que estás buscando
Son otros genios los que necesitas
Están en tu barrio doblando la esquina
Y con mucho entusiasmo se los presentó
Estos son los genios que de corazón
Se entregan enteros por esta pasión
Bordando, tallando, pintando el amor
Entregando el alma en cada canción
Puede interesarte
No hace falta magia para soñar
Ni pedir tres deseos para verte brillar
Solo hace falta un pueblo con esta pasión
Cantando feliz cuando su sol vuelve a nacer
Frota la lámpara que al genio lo enamora
La aplanadora, la aplanadora
Pedí un deseo y te lo va a cumplir ahora
De rojo y negro volvió el carnaval
Frota la lámpara que al genio lo enamora
La aplanadora, la aplanadora
Pedí un deseo y te lo va a cumplir ahora
De rojo y negro volvió el carnaval
Y con mucho entusiasmo se los presentó
Estos son los genios que de corazón
Se entregan enteros por esta pasión
Bordando, tallando, pintando el amor
Entregando el alma en cada canción
Frota la lámpara que al genio lo enamora
La aplanadora, la aplanadora
Pedí un deseo y te lo va a cumplir ahora
De rojo y negro volvió el carnaval
Frota la lámpara que al genio lo enamora
La aplanadora, la aplanadora
Pedí un deseo y te lo va a cumplir ahora
De rojo y negro volvió el carnaval