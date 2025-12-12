La comparsa de Central Entrerriano compartió “Genios”, el tercer tema que acompañará el desplazamiento de Marí Marí por la pasarela del Corsódromo el próximo verano.

Compuesto y producido por Toque De Samba, se suma a la lista de temas revelados, junto a "Tatuado en mi piel" y “Si fueras”, para acompañar a ‘La aplanadora’ en el espectáculo de cielo abierto más grande del país. A continuación, la letra:

GENIOS

En el desierto donde el tiempo duerme

Cada diez años vuelve a despertar

Una cueva que guarda secretos

Que solo el sol puede revelar

Y allí va el noble Aladín

Persigue un sueño que lo hace vibrar

No busca oro, no busca fortuna

Busca la magia del carnaval

Lámpara en mano, el pecho latiendo

Aladín pide al genio su deseo especial

No quiero riquezas, no quiero ser rey

Quiero ver mi gente alegre otra vez

Por eso yo quiero la mejor comparsa

Que al pueblo enamore y lo haga feliz

Con trajes brillantes, palacios andantes

Que los ilusione y que bailen que bailen

Y el genio dijo muy emocionado

No está en mi magia lo que estás buscando

Son otros genios los que necesitas

Están en tu barrio doblando la esquina

Y con mucho entusiasmo se los presentó

Estos son los genios que de corazón

Se entregan enteros por esta pasión

Bordando, tallando, pintando el amor

Entregando el alma en cada canción

No hace falta magia para soñar

Ni pedir tres deseos para verte brillar

Solo hace falta un pueblo con esta pasión

Cantando feliz cuando su sol vuelve a nacer

Frota la lámpara que al genio lo enamora

La aplanadora, la aplanadora

Pedí un deseo y te lo va a cumplir ahora

De rojo y negro volvió el carnaval

Frota la lámpara que al genio lo enamora

La aplanadora, la aplanadora

Pedí un deseo y te lo va a cumplir ahora

De rojo y negro volvió el carnaval

Y con mucho entusiasmo se los presentó

Estos son los genios que de corazón

Se entregan enteros por esta pasión

Bordando, tallando, pintando el amor

Entregando el alma en cada canción

Frota la lámpara que al genio lo enamora

La aplanadora, la aplanadora

Pedí un deseo y te lo va a cumplir ahora

De rojo y negro volvió el carnaval

Frota la lámpara que al genio lo enamora

La aplanadora, la aplanadora

Pedí un deseo y te lo va a cumplir ahora

De rojo y negro volvió el carnaval



