El club Central Entrerriano presentó su primera canción "Tatuado en mi piel", compuesto y producido por Toque De Samba, la banda dirigida por Martín Irigoyen.

LETRA



El sol tatuado en mi piel, es mi bandera

El corazón en la mano, es nuestro lema

Vuelve a salir el sol, no hay nadie más feliz

Llegó la aplanadora, volvió Marí Marí



Marí Marí

Tu historia late en mi pecho

Entre tambores y sueños

Se escribe mi amor eterno



Desfilando va el genio con mucha emoción

Todavía no sabe que su corazón

Hoy va a ser hechizado por esta pasión

Que viste rojo y negro y te mata de amor



El sol tatuado en mi piel, es mi bandera

El corazón en la mano, es nuestro lema

Vuelve a salir el sol, no hay nadie más feliz

Llegó la aplanadora, volvió Marí Marí



Vuela rojinegro, vuela la emoción

En la alfombra viaja la magia del sol

No es un espejismo, explotó el carnaval

La súper campeona hoy vuelve a desfilar



Por los que estuvieron, por los que no están

Genios que fundaron nuestra identidad

Soñando sembraron la felicidad

Entregándose enteros solo por amor

Moldeando en el aire esta inmensa pasión



Hoy sus voces resuenan en cada canción

Y desfilan por siempre en nuestro corazón



El sol tatuado en mi piel, es mi bandera

El corazón en la mano, es nuestro lema

Vuelve a salir el sol, no hay nadie más feliz

Llegó la aplanadora, volvió Marí Marí.









