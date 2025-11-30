TATUADO EN MI PIEL
Marí Marí estrenó su primera canción para la edición 2026 del Carnaval del País
Compuesto y producido por Toque De Samba, la comparsa de Central Entrerriano puso online el primer tema que acompañará el desplazamiento de "Genios" por la pasarela del Corsódromo el próximo verano.
El club Central Entrerriano presentó su primera canción "Tatuado en mi piel", compuesto y producido por Toque De Samba, la banda dirigida por Martín Irigoyen.
LETRA
El sol tatuado en mi piel, es mi bandera
El corazón en la mano, es nuestro lema
Vuelve a salir el sol, no hay nadie más feliz
Llegó la aplanadora, volvió Marí Marí
Marí Marí
Tu historia late en mi pecho
Entre tambores y sueños
Se escribe mi amor eterno
Desfilando va el genio con mucha emoción
Todavía no sabe que su corazón
Hoy va a ser hechizado por esta pasión
Que viste rojo y negro y te mata de amor
El sol tatuado en mi piel, es mi bandera
El corazón en la mano, es nuestro lema
Vuelve a salir el sol, no hay nadie más feliz
Llegó la aplanadora, volvió Marí Marí
Vuela rojinegro, vuela la emoción
En la alfombra viaja la magia del sol
No es un espejismo, explotó el carnaval
La súper campeona hoy vuelve a desfilar
Por los que estuvieron, por los que no están
Genios que fundaron nuestra identidad
Soñando sembraron la felicidad
Entregándose enteros solo por amor
Moldeando en el aire esta inmensa pasión
Hoy sus voces resuenan en cada canción
Y desfilan por siempre en nuestro corazón
El sol tatuado en mi piel, es mi bandera
El corazón en la mano, es nuestro lema
Vuelve a salir el sol, no hay nadie más feliz
Llegó la aplanadora, volvió Marí Marí.