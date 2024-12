Toque de Samba presentó la canción de la temática Ítaca de Marí Marí, la comparsa del Club Central Entrerriano.

Está compuesta y producida por la banda con Martín Irigoyen a la cabeza y fue grabada, mezclada y masterizada en "El Laboratorio del Fin del Mundo".

Letra

Oh oh oh oh oh, Marí Marí volvió, brilla el sol

Ítaca es el destino donde vibra mi corazón

Una historia de amor, una guerra sin par,

El caballo avanza, ya entró en la ciudad

Troya cae en la trampa, Ulises vence,

Y la vuelta a casa al fin emprende

Nace la leyenda, Ulises vence,

Y la vuelta a casa al fin emprende

Zarpar hacia mi patria tan querida,

Anhelo llegar, fue hace diez años mi partida

Pero hay dioses que lo impedirán,

Una odisea tendré que afrontar

El sol naciente mi camino alumbrará

Luchando contra el mar, naufraga mi destino

Y circe el corazón me hechiza en un suspiro

A Polifemo logro al fin cegar,

Y a los gigantes derrotar

Tejiendo el amor, espera por mí,

Pero ya sin fuerzas, me cuesta seguir

Entonces sucedió, Dionisio apareció,

Borró la tristeza, cambió mi destino

Mientras bailaba me enseñó

Que siga el camino hacia el brillo del sol

Y así la riqueza estará en mi interior,

Aprendiendo del viaje y viviendo el presente

Con toda pasión.

Oh oh oh oh oh, Marí Marí volvió, brilla el sol

Ítaca es el destino donde vibra mi corazón