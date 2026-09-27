Marí Marí dio a conocer “Contra viento y marea”, su temática ambientada en una historia de piratas con la que saldrá a conquistar la pasarela del Corsódromo este 2027.



El video de lanzamiento, subido a YouTube y a las redes sociales de la comparsa, relata: “Se escribe en el mar cada aventura vivida enfrentando criaturas feroces y saqueos que despojan a nuestro pueblo. Para recuperar lo que es de todos navegaremos contra viento y marea”.



La presentación oficial tuvo lugar en el marco de un evento realizado este sábado por la noche y madrugada del domingo en el Club Central Entrerriano. Allí, se anunciaron también quiénes ocuparán algunos roles clave de la comparsa.

En primer lugar, la Reina de esta edición será la emblemática pasista Rosario Sánchez, quien será reemplazada en su rol por Sofía Bourlot, otra destacada integrante que sorprendió con su actuación en la apertura de “Genios”, la edición pasada.



Rosario Sánchez

Sofía Bourlot



Este año, será Morena Ernst la encargada de abrir el desfile, mientras que Gustavo Galante y Micaela Kreick llevarán las banderas rojinegras.



El evento de presentación tuvo también la actuación de la banda oficial de Marí Marí, Toque de Samba, dirigida por Martín Irigoyen, y un show de batucada de la Batería La Aplanadora, a cargo de Emanuel Fernández.

Marí Marí está dirigida por Grego Farina. La puesta en escena estará a cargo de Lucas García, el diseño de las carrozas en manos de Adrián Ghiglia y Nicolás Collazo estará al frente del vestuario.