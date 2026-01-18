Después de las dos primeras noches, en las que las comparsas aprovecharon para introducir sus temáticas y ajustar los últimos detalles, la tercera jornada carnavalera emocionó una vez más al público, que desde las tribunas coreó las canciones de Marí Marí, O’Bahía, Papelitos y Ará Yeví. Siguiendo ese orden, las comparsas salieron a la pasarela del Corsódromo “José Luis Gestro” a darlo todo, con el amor, la alegría y el profesionalismo que caracteriza a la gran fiesta popular de Gualeguaychú.

Una de las particularidades que tuvo este sábado de Carnaval fueron los descuentos exclusivos para vecinos y entrerrianos. Los residentes del Departamento Gualeguaychú pudieron acceder a los sectores VIP con una bonificación especial: al adquirir una mesa para cuatro personas, se eliminaba el costo correspondiente a las entradas generales. El beneficio rigió para cualquier ubicación dentro de los sectores preferenciales, lo que permitió a muchos gualeguaychuenses disfrutar del desfile con una vista privilegiada a un valor reducido. Por otra parte, residentes de distintos puntos de la provincia de Entre Ríos contaron con un 50% de descuento en la entrada general para ingresar al Corsódromo y vivir el despliegue de las comparsas.

Otra novedad a destacar es que el público que acudió a la tercera noche de Carnaval pudo disfrutar del sector Pullman Oeste renovado, que fue habilitado durante la semana. Además, según adelantaron desde la organización del espectáculo, la nueva tribuna de hormigón premoldeado, estaría finalizada para el próximo fin de semana. Esta estructura, ubicada en el ala sur del Corsódromo, reemplaza antiguas tribunas desmontables y ofrece mayor seguridad, comodidad, accesibilidad y durabilidad.

Si bien el horario oficial para el inicio del espectáculo es a las 21.30 horas, lo cierto es que -al igual que ocurrió en las noches anteriores- el grueso del público comenzó a llegar alrededor de esa hora. Una diferencia radicó en la cantidad de personas que asistió, que fue significativamente mayor en esta fecha. Finalmente, el show empezó a las 22 horas. Como ya es costumbre, la enérgica voz de Silvio Solari anunció el orden de salida de las comparsas, y dio paso inmediatamente a la apertura por parte de Marí Marí. Solari también recordó al público que en esa misma noche se cumplían 29 años de la inauguración del Corsódromo.

La comparsa del Club Central Entrerriano encendió la pasión de las tribunas a lo largo y ancho del Corsódromo. Y es que la fórmula infalible de Toque de Samba, su banda, junto a Juan Boari como arengador hizo que todo el mundo, aunque sea por un momento, se sintiera parte de la locura rojinegra. A esto se le suma la música pegadiza y alegre de “Genios”, su temática 2026, y el destacado nivel alcanzado en sus trajes con estilo árabe y en sus imponentes carrozas, sobre todo la que lleva como elemento central a un elefante gigantesco.

La historia que cuenta Marí Marí está inspirada en la leyenda de Aladino y la Cueva de las Maravillas, relato que utiliza para homenajear a los hacedores del Carnaval y a la capacidad de crear que tiene una comunidad unida. Es así que el personaje de Aladino cumple un papel destacado, corriendo con su lámpara mágica y subiendo a la carroza principal, que lleva la escultura móvil de un gran Genio, en la entrada a la Cueva de las Maravillas, custodiada por una cobra gigante.

La apertura de la comparsa rojinegra se dio con la presencia de la bailarina Sofía Bourlot. Le siguió una carroza que representa una ciudad de la antigua Arabia, la cual mete de lleno al espectador en el mundo en que se sitúa la historia de Marí Marí.

Otras dos figuras centrales de la comparsa fueron sus soberanas: su Reina actual, Mary Ann Morrison, y la Reina 2025 de todo el espectáculo, Felicita Fouce. También cabe mencionar que este año, la batucada lleva la flamante conducción de Ema Fernández, la cual se ve realzada con la presencia escénica y la energía de Rosario Sánchez, su pasista estrella.

Luego de la fiesta de Marí Marí, fue el turno de O’Bahía, que hizo su reaparición en esta edición con “El pescador, el genio y las mil y una noches”. También inspirada en las leyendas de Medio Oriente, el protagonista de esta historia es un pescador que encuentra una vasija, libera un genio y lo entretiene con relatos para calmarlo, destacando así el poder de la palabra.

En tercer lugar desfiló Papelitos con “Vivos”. La impronta de Papelitos este año homenajea a los trabajadores del Carnaval, resaltando la vigencia del oficio artesanal, el legado de saberes y la importancia del trabajo colectivo. En “Vivos”, se recuerda que el Carnaval es una expresión colectiva y dinámica, en la que la historia, la memoria y el esfuerzo compartido se renuevan en cada noche de desfile.

El cierre de la noche llegó de la mano de Ará Yeví y su temática “La Resistencia”. La comparsa del Club Tiro Federal busca hacerse del título este año con una propuesta basada en la figura del Martín Fierro, desde la cual pone en valor las raíces y la identidad nacional. A su vez, dialoga con la idea de nuestro Carnaval como una herramienta para preservar la memoria y la mirada crítica en un contexto cada vez más desconectado.