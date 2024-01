María Becerra se sumó a las artistas pop que de una u otra manera hicieron referencia a la situación política y social en Argentina. Luego de los casos virales de Lali Espósito y Emilia Mernes, la oriunda de Quilmes dejó sus opiniones en una entrevista y, como ocurre en estos casos, sus palabras generaron adhesiones y rechazo casi al mismo nivel.

“Lo que ha pasado con las elecciones es obviamente lo que eligió el país. Como artistas, tenemos una responsabilidad por el impacto que tenemos en la sociedad, hay mucha gente que nos escucha y que nos sigue, yo sé que los artistas tenemos una parada fuerte y todo el tiempo nos están preguntando sobre estas cosas”, expresó la joven que en marzo dará dos shows en el estadio de River.



“A lo largo de mi carrera siempre he elegido expresar mis reflexiones sobre temas sociales, sobre temas humanos a través de mi música o mis redes sociales”, destacó “Mi objetivo siempre fue crear un arte que invite a la reflexión, al diálogo, a la aceptación. Uno es una persona y el respeto es lo importante ante todo”, agregó la artista.

A continuación, La Nena de Argentina se refirió a la situación económica: “Yo siento que mi país necesita estar mejor, necesitamos tener paz, necesitamos estabilidad, el índice de pobreza está súper alto, hay una inseguridad muy alta, hay una hiperinflación grandísima”, afirmó, y puso un ejemplo cotidiano. “Un día te levantás y un paquete de yerba sale cierto precio, y al otro día sale el triple. Argentina necesita estabilidad, paz, y un montón de cosas”.

En el video que se viralizó en la red social X, la intérprete de “Automático” hizo mención a la clase política. “Los políticos que nos representan como país, tienen que dar esos resultados, es lo que yo siento, es lo que el país merece. Cuando uno vota, elige con la esperanza de que le pueda dar lo que está necesitando”, aseguró, y no hizo mención a ningún partido en particular. “No importa a quién votó uno y a quién votó otro. Que las personas que sean electas y que nos están representando a los argentinos, tienen que hacer bien su trabajo. Que no sea solo prometer y decir, tenés la responsabilidad de darnos esto, porque es lo que el país necesita”.