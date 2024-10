En una noche donde los brillos, la música y momentos emotivos, representaron los años 2000, Emilia Mernes presentó los primeros dos shows de los cuatro que tiene programado en el estadio Vélez Sarsfield, en el marco del del mp3. Tour. Con artistas de lujo y con entradas agotadas, las miradas se posaron en la gran ausencia de las noches.

Con la participación de su pareja, Duki, colegas como Tiago PZK, LIT killah, Callejero Fino, FMK y Rusherking, y múltiples cambios de looks, la artista encendió el escenario y tiño el estadio de color rosa. Tini Stoessel llegó al show para entonar las estrofas de "La Original": "Felicitaciones por todo esto, amiga. Gracias por haberme invitado, una vez más. Te admiro mucho, te quiero. Estoy demasiado orgullosa de vos", confesó la Triple T que compartió un fragmento en su cuenta de Instagram, donde volvió a expresar su orgullo por su amiga.

Lo mismo sucedió con los integrantes de "Los del Espacio", que no sólo se subieron al escenario y cantaron con Emilia, sino que además disfrutaron el show desde la ubicación campo delantero. Esta actitud y la falta de una integrante en una noche especial, demostró que el grupo está todo mal con quien fue su gran amiga al momento de lanzar uno de los temas más escuchados en el país: se trata de María Becerra, quien sintió el vacío de los suyos.

La oriunda de Entre Ríos recibió en su primer Vélez al grupo de cantantes junto a su novio, Duki, que ya se encontraba en el escenario, se sumaron Tiago PZK, LIT Killah, FMK y Rusherking más la participación especial de Callejero Fino. Producidos por Big One, cantaron "Los del Espacio" y desfilaron por la pasarela que se desplegaba por el campo delantero del estadio y culminaba en forma de estrella: "Fui al show de ayer y lo que no me gustó es que en la parte que canta María Becerra no se escucha su voz. ¿Qué necesidad de hacer eso?" o " Que no esté cantando María Becerra con los del Espacio en el show de Emilia, sólo reafirma y genera más escándalo con respecto a la pelea entre ellos. Hasta me parece una inmadurez", fueron los comentarios destacados en la cuenta de X, que sentenciaron al grupo musical por no invitar a quien fue parte desde un comienzo, además de censurar su parte de la canción.

Mientras Emilia fue ovacionada en el Vélez, la Nena de Argentina se presentaba en el país vecino, Chile.

Sin embargo, el compromiso laboral no fue lo que llamó la atención, sino que todos sus colegas apoyaron a la entrerriana, mientras que no asistieron al River de María, siendo la primera mujer argentina en lograr agotar las entradas de aquel estadio.

Meses atrás, Juan Etchegoyen en Mitre Live confirmó que había una picante interna entre los músicos: "Me contaron que en diversas juntadas de 'Los del Espacio' ella puso excusas y no ha ido, como que dicen que 'se olvidó de sus orígenes y se la creyó', por eso decidieron no ir a River la otra vez", reveló y continuó: "Sé que no van a hacer público esto pero es la realidad, está todo mal".

El ghosteo en River, la falta de interacción en redes sociales y la ausencia de María Becerra en el Vélez de Emilia Mernes, sentenciaron el fin de un grupo musical, que más allá de lo profesional compartía momentos de la vida personal. Ahora bien, hay una pregunta sin respuesta: ¿Qué pasó entre "Los del Espacio"?