La vida amorosa de María Becerra era armoniosa. Hasta que hace unos meses, Rusherking, el actual novio de Eugenia La China Suárez, pensó que vivir un romance con otra mujer era una buena idea y arruinó todo. De hecho, la separación entre los dos referentes juveniles fue un escándalo.

Desde su cuenta de Twitter, el 18 de diciembre de 2021, María se convirtió en Trending Topic mundial al insultar a Rusherking. "Hijo de mil puta me acabás de cagar la autoestima", escribió la cantante. Aunque no arrobó a Thomás Nicolás Tobar, el santiagueño con el que mantuvo una larga relación, sus seguidores entendieron que el mensaje estaba destinado a él.

En un segundo tuit, Becerra también escribió contra el cantante que por ese entonces era conocido solo en un ámbito reducido de la música en comparación con ella que ya era una estrella de Argentina. Y "¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho? Gil de mierda. Pedazo de garca", finalizó María.

Con el correr del tiempo, la infidelidad se confirmó y cada uno siguió con su vida. Mientras Becerra encontró el amor en J Rei, Rusherking se convirtió en una de las figuras del mundo de los chimentos y traspasó el de la música urbana al confirmar su noviazgo con la China Suárez. “Me fui mundial”, dijo el jovencito para contar de su nueva relación.

Pero esta historia es sobre María y su tormentosa vida sentimental. Es que luego de sufrir el engaño de su primer novio, ahora tiene que defenderse ante el ataque de una actriz porno que le hace recordar lo que sufrió en manos de Rusherking. La muchacha en cuestión se hace llamar Jazpincita en redes sociales y es famosa por mostrarse desnuda o en distintas prácticas sexuales.

La influencer buscar ser famosa no solo entre sus cientos de miles de seguidores que admiran su figura sino también entre los famosos. Por eso, suele dedicarles mensajes a deportistas o cantantes para tener relaciones sexuales con ellos. Y se metió con el equivocado, es decir, con J Rei.

Por eso, María buscó en su cuenta y la llamó. "Te parezco una capa, pero te querés culear a mi novio. Sos una hija de puta. Es feo, como mujer te lo digo”, fue lo primero que le dijo María a Jazpincita, que no dudó en grabar el audio y publicarlo en sus redes.

En otro tramo del mensaje, Becerra contó lo que sufrió con Rusherking, confirmó la infidelidad con otra mujer y todo lo que sufrió: "Una tiene inseguridades, lamentablemente. Y a mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok.... Y ahora leo esto, viste. Me pone mal porque me trae cosas viejas".

Por supuesto, Jazmín Azul, la joven apodada Jazpincita, se burló de la situación. De la misma manera lo había hecho con Micaela Tinelli cuando publicó un tuit para conquistar al ex futbolista de Boca, Lisandro López, actual pareja de la hija de Marcelo Tinelli.

