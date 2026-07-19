María Becerra será la encargada de cantar el Himno Nacional Argentino antes de la final del Mundial entre Argentina y España, que se jugará este domingo en el MetLife Stadium. La confirmación llegó en la previa del partido que tendrá otra vez a la Selección en el centro de la escena internacional.

La artista alimentó las versiones durante las últimas horas con una publicación en sus redes sociales. Desde un avión privado, compartió una imagen junto a una camiseta de la Selección y una pelota del Mundial 2026, con un mensaje breve que terminó de instalar la expectativa por su presencia en la ceremonia previa.

Según la información difundida por Noticias Argentinas, la participación de Becerra fue ratificada por fuentes de la organización y por periodistas acreditados en el estadio, donde ya se habrían realizado pruebas de sonido con su voz. La cantante llega así a uno de los escenarios deportivos más importantes del año, minutos antes de que el equipo de Lionel Scaloni busque una nueva consagración mundial.

María Becerra, elegida para el Himno en la final del Mundial

La elección de María Becerra se impuso luego de que circularan otros nombres de fuerte peso en la música argentina, entre ellos Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro. La organización buscaba una figura de alcance internacional y con fuerte llegada en plataformas digitales, dos rasgos que terminaron fortaleciendo la candidatura de la cantante.

Becerra tenía previsto presentarse este sábado en el Festival Bigsound, en Pontevedra, España, pero su show fue adelantado por “motivos de agenda”. Ese cambio reforzó las especulaciones sobre un viaje inmediato a Estados Unidos para sumarse a la ceremonia de la final.

La previa de Argentina-España también llega marcada por la expectativa deportiva. En los últimos días, Dibu Martínez habló antes de otra final del mundo y remarcó el peso emocional de un partido que puede volver a poner a la Selección en lo más alto.

La ceremonia incluirá además la interpretación del himno español, aunque la identidad de la artista europea todavía no fue confirmada oficialmente. La FIFA mantuvo la reserva hasta último momento para evitar filtraciones y preservar parte del despliegue previsto antes del inicio del encuentro.

Argentina llega a la final después de una campaña cargada de momentos épicos, entre ellos la remontada ante Inglaterra que le permitió meterse en el partido decisivo. Aquella clasificación, celebrada en todo el país, quedó reflejada en el triunfo que puso a la Selección otra vez en una final del Mundial.

Fuente: AHORA