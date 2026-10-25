La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, confirmó este domingo su regreso a Venezuela. A través de sus redes sociales, la dirigente compartió un mensaje breve para sus seguidores:

Estoy aquí. Con ustedes.

Tras su salida en secreto del país en diciembre del año pasado para recibir el galardón en Oslo, Machado enfrentó múltiples dificultades para retornar. Su equipo denunció al menos siete impedimentos aéreos y marítimos que frustraron sus intentos previos de volver. En una entrevista televisiva realizada hace 15 días, la opositora había manifestado que su deber era estar en su país para superar los obstáculos.

Imágenes difundidas por su equipo mostraron a Machado ingresando a la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimeto, a unos 400 kilómetros al oeste de Caracas. En el templo, fue recibida por ciudadanos que celebraron su llegada. El ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde 2024, celebró la noticia en su cuenta de X:

Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso!

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, vinculó este retorno a las gestiones diplomáticas de su país. Según el funcionario, las condiciones que permitieron el regreso seguro son resultado directo de las conversaciones de reconciliación respaldadas por Estados Unidos, las cuales han facilitado la liberación de cientos de presos políticos.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado sobre el hecho y expresó:

No sé nada al respecto, pero creo que es una mujer muy agradable. Espero que esté a salvo.

Cabe recordar que, tras la salida de Machado del país, el entonces presidente Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero por soldados estadounidenses y trasladado a Estados Unidos, siendo reemplazado en el cargo por Delcy Rodríguez.