La secretaria de Turismo de Entre Ríos María Laura Saad habló en Ahora Cero Radio sobre cómo la llegada de turistas a las diferentes ciudades contribuye a las economías regionales, donde trabajan “desde el quisco, las estaciones de servicio, hasta los hoteles”.

En esta dirección, Saad señaló: “Para nosotros es el fruto del esfuerzo y del trabajo que venimos realizando. No solo es una cuestión de promoción sino también del trabajo mancomunado que se hace con los distintos municipios para poner en valor la actividad turística”.

En este punto, la secretaria de Turismo provincial señaló: “Las personas no solo eligen venir el fin de semana largo sino que también sabemos que hay fines de semana comunes que los turistas eligen distintos lugares para visitar dentro de la provincia”.

Al respecto, Saad hizo mención de la reciente inauguración del Centro de Interpretación Natural “La Delfina” y enfatizó que eso tiene que ver “con un trabajo y una política de estado que se ha generado desde gobierno nacional”.

Sobre la arena local, la funcionaria bosquejó: “Ustedes están en una ciudad que más allá de las economías industriales que tienen, el turismo es muy fuerte y se ha logrado en este último tiempo que Gualeguaychú rompa la estacionalidad del verano y que sea visitada a lo largo de todo el año, y que hoteleros, gastronómicos y complejos termales puedan trabajar, y eso es lo más importante”.

En torno al contexto económico y cómo puede afectar a la actividad turística, Saad fue muy firme: “Yo creo que la verdad no afectó nada, porque tuvimos 97% de ocupación el fin de semana. Creo que la gente no escatimó, no pensó y a veces también tenemos que pensar que mucho es inflar o generar esa incertidumbre a través de los medios. Entonces nosotros tenemos que dar la realidad de lo que nos pasa como sector, lo que sí quiero recalcar es que tenemos que defender un sector de la economía de nuestro país que ha generado ingresos en los últimos meses que lo posicionan como el primer eslabón de la cadena de inserción laboral dentro de nuestro país”.

Al mismo tiempo, se refirió al contexto eleccionario sobre el cual expresó: “Creo que más allá de esta incertidumbre, hay que pensar en qué es lo que nosotros necesitamos como país, que es seguir defendiendo los derechos y en mi caso particular seguir defendiendo la actividad turística, que una la siente como propia porque hace muchos años está trabajando alrededor de esto. Que hoy haya un estado presente y que a su vez haya por lo menos un candidato a presidente que mencione y que bregue por la actividad turística para nosotros es muy importante”.

Y continuó: “No es la primera vez que va hay posibilidad de un cambio de gobierno para los municipios o no. Uno trabaja para que esto tenga continuidad, espero se siga fortaleciendo la actividad. Muchas veces es lamentable cuando se meten los colores políticos y porque lo hizo ‘X’ cambio todo y vuelvo a empezar. En nuestra actividad eso nos perjudica un montón. Nosotros hemos sido una provincia federal en todos los sentidos donde se trabajó en conjunto sin mirar un color político, tenemos un plan estratégico de desarrollo turístico dentro de la provincia que ojalá a quien le toque venir continúe porque creo que es el eje rector, podemos mejorarlo sin duda, se tiene que ir cambiando, porque obviamente la actividad va siendo tan fluctuante que es necesario ir teniendo otras miradas, pero no borrón y cuenta nueva”.