María Luz “La Zurda” Tesuri atraviesa un momento de madurez personal y competitiva que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, con objetivos cada vez más ambiciosos y una meta que empieza a tomar forma: correr un maratón y proyectarse hacia la clasificación olímpica.

“Estoy muy feliz de poder volver y reencontrarme con mi familia después de cuatro años y medio. También disfruté mucho volver a entrenar con el grupo del Botija Team, con quienes compartía cuando vivía en Gualeguaychú. Sobre todo, valoro poder estar con la familia, que es lo más importante y lo que más se extraña cuando uno está afuera”, expresó durante su estadía en la ciudad.

María Luz Tesuri junto a su pareja y ex atleta, Juan Manuel Benítez. Crédito: Mauricio Ríos - MR Fotografía

Desde 2021 reside en España junto a su esposo, el ex atleta y actual entrenador Juan Manuel Benítez (41), y su hija Luz, donde logró consolidar su carrera dentro del exigente calendario europeo. Actualmente representa al club Vicky Foods Athletics de Valladolid, institución con la que renovó contrato y que le permite competir en diferentes distancias, una posibilidad clave para continuar evolucionando deportivamente.

La gualeguaychuense acaba de cerrar la temporada de cross country y ya se encuentra enfocada en el siguiente tramo competitivo. El objetivo inmediato será el Campeonato de España de Media Maratón, previsto para abril, una competencia clave tanto en lo individual como en lo colectivo. “El objetivo es sumar puntos para el equipo, intentar estar entre las primeras corredoras y poder subir al podio con el club. El año pasado salimos campeonas y la idea es volver a repetirlo”, explicó.

Crédito: Mauricio Ríos - MR Fotografía.

Su planificación deportiva está a cargo del entrenador Pepe Mareca, radicado en Zaragoza, quien diseña los entrenamientos de manera personalizada y adaptada a su realidad cotidiana. Cada dos o tres semanas recibe nuevas rutinas que se ajustan no solo a lo deportivo, sino también a su vida familiar y laboral, un aspecto fundamental para sostener el alto rendimiento.

Lejos de dedicarse exclusivamente al atletismo, Tesuri combina su carrera deportiva con el trabajo y la maternidad. Actualmente se desempeña en la recepción de un complejo de canchas de pádel, en el sector del bar, con una carga laboral aproximada de 15 horas semanales. Esa flexibilidad le permite organizar sus jornadas de entrenamiento, que generalmente comienzan por la mañana luego de dejar a su hija en el colegio y, cuando el calendario lo permite, completar dobles turnos.

En ese equilibrio diario, la figura de Juan Manuel Benítez cumple un rol determinante. Más allá de que la planificación general depende de Mareca, su esposo la acompaña de cerca en cada entrenamiento, controlando ritmos y ayudando a sostener el orden necesario para evitar excesos. “Juan Manuel está siempre pendiente de cómo me encuentro y me acompaña mucho en el día a día”, contó Tesuri.

Crédito: Mauricio Ríos - MR Fotografía.

Benítez, por su parte, destaca el proceso que vienen construyendo en los últimos años. “Intentamos manejar el entrenamiento de la mejor manera posible, siempre teniendo en cuenta sus posibilidades y los objetivos que tiene. Ha tenido una temporada muy ordenada, que es lo más importante. No hay que olvidar que además es madre, trabaja y tiene responsabilidades diarias. Coordinar todo eso para competir en buenas condiciones no es sencillo, pero lo ha sabido sobrellevar muy bien”, analizó.

El salto de calidad deportivo llegó en gran medida gracias a la experiencia adquirida en Europa. Competir de manera habitual contra atletas de primer nivel internacional elevó la exigencia y aceleró su evolución. “El nivel se adquiere compitiendo. En muchas carreras hay corredoras de Kenia, Etiopía, Francia o Alemania, que son potencias en las carreras de fondo. Tal vez no se pueda ganar, pero esas competencias te obligan a correr más rápido y eso termina reflejándose en las marcas”, explicó.

Crédito: Mauricio Ríos - MR Fotografía.

Ese crecimiento se tradujo en sus mejores registros personales en los últimos años, con 32m47s en los 10 kilómetros y un récord de 1h12m50s en medio maratón, tiempos que la posicionan en un nivel competitivo alto dentro del atletismo de ruta.

Sin embargo, el gran cambio comienza ahora. El próximo paso será afrontar por primera vez la distancia del maratón, un desafío tan esperado como exigente. La idea es intentar el debut hacia fin de año, justo cuando comenzarán a validarse oficialmente las marcas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“La maratón es totalmente distinta. Podés rendir muy bien en media maratón o en 10 kilómetros, pero en los 42 kilómetros siempre puede pasar cualquier imprevisto. Hay que aprender a correrla”, reconoció Tesuri, consciente de que se trata de una prueba que exige paciencia, experiencia y adaptación progresiva.

Desde la mirada técnica, Benítez coincide en que el primer objetivo será sumar experiencia antes de pensar en marcas. “El maratón es una carrera que hay que saber llevarla. Primero tiene que debutar, disfrutarla y entender la distancia. Si sigue trabajando de la manera en que lo viene haciendo, puede llegar a tener un muy buen estreno y después evaluar hasta dónde puede llegar”, explicó.

Crédito: Mauricio Ríos - MR Fotografía.

El sueño olímpico aparece como una motivación tan grande como desafiante. Las marcas mínimas exigidas para la clasificación son cada vez más complejas, pero el proyecto está planteado a largo plazo. “Como toda atleta, mi gran sueño es llegar a los Juegos Olímpicos. Si logro hacer una buena marca en maratón y estoy cerca de la mínima, vamos a intentar buscarla”, afirmó.

Mientras tanto, el regreso a Gualeguaychú representó una pausa necesaria dentro de una rutina intensa. Reencuentros familiares, entrenamientos con viejos compañeros y la posibilidad de volver a los lugares que marcaron sus inicios funcionan como una recarga emocional antes de volver a Europa.

Con experiencia internacional, madurez deportiva y un nuevo desafío por delante, María Luz Tesuri comienza a escribir un capítulo distinto en su carrera. Uno que tendrá como punto de partida el debut en los 42 kilómetros y como horizonte un sueño que busca alcanzar: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.