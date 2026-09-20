María Luz “La Zurda” Tesuri fue protagonista, durante la madrugada de este domingo —hora argentina—, de una jornada histórica para su carrera: disputó por primera vez un Mundial de Media Maratón (21 kilómetros), que se llevó a cabo por las calles de Copenhague.

En la clasificación femenina, la atleta gualeguaychuense finalizó en el puesto 76, con un tiempo de 1 hora, 14 minutos y 42 segundos.

La ganadora y campeona del mundo fue la keniata Agnes Ngetich, quien además estableció un nuevo récord mundial en la distancia, con un registro de 1h05m15s, al superar por un segundo la anterior plusmarca, que también estaba en poder de una compatriota, Peres Jepchirchir.

En la rama masculina, el sueco Andreas Almgren se quedó con el título con un tiempo de 58m06s y puso fin a una racha de 30 años de campeones mundiales africanos. El último atleta no africano en consagrarse había sido el italiano Stefano Baldini, en 1996.

“Estoy feliz de haber cumplido uno de mis grandes sueños”

En diálogo con Ahora ElDía, Tesuri realizó un balance sincero de su actuación y reconoció que no pudo alcanzar el rendimiento que esperaba. Sin embargo, puso en valor haber completado la competencia y, fundamentalmente, haber cumplido uno de sus grandes objetivos deportivos.

“No pude conseguir mi marca personal —es de 1h12m50s— y sé que hoy no fue mi mejor carrera. Creo que salí demasiado fuerte y, hacia el final, se hizo sentir. Hubo momentos en los que me encontré corriendo sola, con viento, y sin darme cuenta fui bajando el ritmo”, explicó la atleta al analizar su actuación.

“Pero, más allá del resultado, me quedo con algo mucho más importante: estoy feliz de haber llegado a meta, de haberlo dado todo y de haber cumplido uno de mis grandes sueños: estar en un Mundial”, destacó.

Tesuri también remarcó que la experiencia le dejó aprendizajes de cara a lo que viene y se mostró confiada en que podrá mejorar su registro personal.

“Sé que todavía tengo mucho por mejorar y que mi marca personal va a salir. Sin desesperarme, con paciencia, aprendiendo de cada carrera y disfrutando del proceso. Porque también de los días que no salen como uno espera se aprende muchísimo”, sostuvo.

Además, valoró especialmente la posibilidad de compartir la experiencia con atletas de distintos países y reencontrarse con colegas de Sudamérica.

“Fue increíble poder compartir esta experiencia con grandes atletas de todo el mundo y, especialmente, encontrarme con amigos de Sudamérica: Uruguay, Chile, Perú, y con tantas grandes compañeras de competencia que hacen que este deporte sea todavía más especial”, agregó.

Finalmente, Tesuri resumió sus sensaciones tras su primera participación mundialista con una frase que refleja el valor que tuvo la jornada más allá del resultado deportivo: “Hoy no salió la carrera que quería, pero sí salió algo que vale muchísimo: cumplir un sueño representando a mi país y disfrutarlo”, finalizó.