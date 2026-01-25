EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS
María Luz Tesuri ganó la Media Maratón de Getafe
La atleta gualeguaychuense festejó sus 33 años con el primer puesto en la general femenina.
En el día de su cumpleaños, la atleta local María Luz Tesuri -radicada en Palma de Mallorca, España- se adjudicó la victoria en la Media Maratón de Getafe 2026 (21K), que se celebró este domingo por la calles de esa localidad madrileña.
Tesuri empleó un tiempo de 1 hora, 14 minutos y 59 segundos y superó a las españolas Elena Loyo Menoyo (1:16:00) y Lucia Morales García (1:18:00), quienes completaron el podio.
Mientras que, en la general masculina y de la prueba, el ganador fue el keniata Peter Kairiuki Wanjiru (1:04:24), seguido por su compatriota Kelvine Kiptoo Murkeu (1:04:31) y el marroquí Zakariya Elboubekraoui (1:06: 40).
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar