En el día de su cumpleaños, la atleta local María Luz Tesuri -radicada en Palma de Mallorca, España- se adjudicó la victoria en la Media Maratón de Getafe 2026 (21K), que se celebró este domingo por la calles de esa localidad madrileña.

Tesuri empleó un tiempo de 1 hora, 14 minutos y 59 segundos y superó a las españolas Elena Loyo Menoyo (1:16:00) y Lucia Morales García (1:18:00), quienes completaron el podio.

Mientras que, en la general masculina y de la prueba, el ganador fue el keniata Peter Kairiuki Wanjiru (1:04:24), seguido por su compatriota Kelvine Kiptoo Murkeu (1:04:31) y el marroquí Zakariya Elboubekraoui (1:06: 40).