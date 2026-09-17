María Luz Tesuri será una de las dos atletas argentinas –junto al bonaerense Fabián Manrique– que representarán al país en el Mundial de Media Maratón que se disputará este fin de semana en Dinamarca.

La atleta de 33 años, radicada en Palma de Mallorca desde 2021 y que actualmente corre para el Vicky Foods Athletics, competirá este domingo, a las 4.10 de Argentina, en la prueba de ruta sobre la distancia de 21 kilómetros en Copenhague.

“Voy con el corazón lleno de ilusión, con orgullo y con la enorme responsabilidad de vestir los colores de Argentina. Por todo lo que soñé, por todo lo que trabajé y por todos los que estuvieron conmigo en el camino”, expresó Tesuri en sus redes sociales.

La fondista gualeguaychuense tiene como mejor marca en la distancia 1 hora, 12 minutos y 50 segundos, registro conseguido en la Media Maratón de Getafe el año pasado, que la posiciona en el Top 10 de todos los tiempos entre las atletas argentinas.

Después del Mundial, la Zurda Tesuri tendrá una agenda cargada, con participación en distintas pruebas en España. El 4 de octubre viajará a Rumania para correr una competencia a la que fue invitada por la marca deportiva Joma. Además, la atleta proyecta para este año su debut en Maratón, previsto para el 6 de diciembre en Valencia.

Cabe destacar que su principal anhelo es lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la máxima distancia.