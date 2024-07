María Luz Tesuri cumplió una destacada labor en la ciudad de La Nucía, bajo la representación de la Federación de Atletismo de las Islas Baleares.

La atleta de 31 años, que se radicó hace tres años en Palma de Mallorca junto a familia, compitió en la prueba de pista de 5.000 metros llanos.

La “Zurda” Tesuri metió un tiempo de 16:31.29 y se quedó con el bronce, detrás de la representante de la comunidad de Castilla La Mancha, Alicia Berzosa Martín (16:15.19), y de la exponente de Madrid, Lucía Rodríguez Montero (16:29.49).

Pese al tercer puesto, la gualeguaychuense no se quedó conforme con el registro. “La idea era mejorar mi marca, pero el clima no ayudó; hizo mucho calor y hubo mucho viento. De todas maneras, me quedó con la sensación de que di todo en la carrera y, al menos, pudo lograr un podio”, manifestó la protagonista ante una consulta de Ahora ElDía.

El fin de semana pasado, María Luz Tesuri había competido en el Campeonato Español de Atletismo, que se disputó en la misma ciudad que este evento, y terminó en el noveno puesto de los 5.000 con un tiempo de 16:11, lo que fue su mejor registro desde que compite en el Viejo Continente y el segundo mejor en toda su carrera (16:06 en 2019 cuando todavía vivía en Argentina).