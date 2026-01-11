La "Zurda" Tesuri, de 32 años y residente en Palma de Mallorca desde 2021, compitió en la prueba principal de 10 kilómetros, que reunió a 5.030 corredoras, y finalizó en el puesto 61° de la clasificación general femenina.

Registró un tiempo de 33 minutos y 13 segundos, con un ritmo promedio de 3 minutos 19 segundos por kilómetro, en lo que fue su primera competencia del año.

El podio de la carrera estuvo conformado en su totalidad por atletas africanas. La ganadora fue la keniata Brenda Jepchirchir, con un tiempo de 29 minutos y 25 segundos, seguida por la etíope Likina Amebaw (29m29s) y la también keniata Clare Ndwia (29m49s).

Navarrete se impuso en la Maratón Internacional de Reyes

En el plano provincial, la larroquense radicada en Gualeguaychú Joana Navarrete se quedó con la victoria en la categoría femenina de la tradicional Maratón Internacional de Reyes, disputada este sábado en Concordia.

Navarrete completó el recorrido con un tiempo de 36 minutos y 38 segundos, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio.