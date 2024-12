Esta mañana, la concejal de la oposición (PJ) María Sira Ghisi brindó una entrevista a Ahora Cero en la que recorrió distintos temas de la coyuntura política actual de la ciudad. Entre otras cosas, Ghisi se refirió al encuentro que celebró el piaggismo la semana pasada en el marco del 5D (5 de diciembre), fecha en la que se creó hace diez años el movimiento que llevó a Martín Piaggio a la Intendencia.



La reunión se realizó en el Colegio Médico y participaron de ella los principales correligionarios y miembros del Gabinete de las dos gestiones anteriores. Sin embargo, la concejal explicó que “fue como un puntapié para contagiar a otros”, ya que algunos de los que asistieron no tenían que ver con el antiguo Gabinete. Además, aclaró que "no fue un acto ordenado", sino una “juntada”.



"En un momento Martín tomó la palabra, dijo lo importante que es para él esa fecha y contó un poco sus vivencias y su transitar. Ahí empezó a haber un pase de palabra y todos hablamos un poquito. Tengo la esperanza de que haya sido una juntada refundacional", señaló.



Y expresó: “Esta juntada fue una reunión nostálgica porque para nosotros el 5D es nostalgia, cada 5D que vivimos fue hermoso. Pero no fue nostálgico con un tinte de golpearnos el pecho porque perdimos, al contrario. Hablamos mucho de la gestión, del orgullo que sentíamos de pertenecer a ella. La realidad es que solo fueron palabras de gratitud a este movimiento político que nos dio muchas alegrías”.



Escuchá la nota completa en YouTube