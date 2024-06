En diálogo con Ahora Cero Radio, la concejala de la oposición se mostró crítica sobre la no realización de la fiesta popular y manifestó que “ yo no puedo creer que se desprestigia en esta fiesta que era fenomenal, reunía a 200,000 personas, desarrollaba el mercado interno y tenía un nivel de ocupación del 100% de hotelería”.

Ademas, María Sira Ghisi señaló que “veía un pueblo que estaba feliz” y apuntó: “Era una marca Registrada, una fiesta increíblemente espectacular y la defiendo a muerte, no lo hubiese sacado nunca porque era fantástica. En principio se habló de ponerla en una especie de standby de hecho, me acuerdo que ni bien asumió esta gestión se anunció la suspensión y se habló de una posibilidad de hacerla después. También se habló de que se pueda realizar de otra manera, de forma mixta pero lo veo verde. Y si sacan la Fiesta del Pescado y el Vino no sé qué viene ¿Cuál es el norte de la gestión? ¿No hacerla? ¿Qué se está haciendo en compensación?”.