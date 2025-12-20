La periodista, docente y comediante política Mariana Angerosa presenta este domingo su libro “¿Quién los asesora? Historias casi reales de comunicación política” , en la Biblioteca Popular López Jordán a las 19 horas, con entrada libre y gratuita.

Angerosa es periodista, diplomada en Comunicación Política y en Estrategias Electorales por la Universidad de Buenos Aires, y hace ocho años se dedica al asesoramiento de candidatos y candidatas y a la participación en campañas electorales. En ese recorrido se apoya el libro, que reúne 20 historias narradas desde el punto de vista de una asesora en comunicación.

“Un poco este libro es un compendio de historias de una asesora a la que le van pasando cosas con distintos personajes, y cada una trae algo de la comunicación política para que se puedan meter en este mundo y también cerrar el año con humor”, explicó la autora. En ese sentido, sostuvo que el humor es una herramienta clave para motivar y generar conexión, en un contexto político y social atravesado por tensiones.

La autora también reflexionó sobre el rol de quienes asesoran en comunicación. Según señaló, el trabajo consiste en “acercar soluciones, pensar desde otro lugar las cosas y brindar una mirada técnica”, especialmente en la construcción de la narrativa y el tono de los mensajes. Sin embargo, remarcó la importancia de la humildad profesional: consideró fundamental reconocer la experiencia de los dirigentes políticos, “porque por algo están donde están”, aun cuando el vínculo entre asesoría y política puede ser a veces más sencillo y otras más complejo.

Angerosa advirtió que hoy el escenario comunicacional presenta desafíos crecientes, sobre todo en los últimos días de campaña. Las redes sociales, las noticias falsas y las campañas de difamación, afirmó, se convirtieron en una de las mayores dificultades del trabajo cotidiano en comunicación política.

Si bien el libro está pensado especialmente para políticos, militantes y personas interesadas en la política, la autora aseguró que su alcance es mucho más amplio. “Creo que es un libro que le puede interesar a todos los que alguna vez pasamos por la comunicación o la política”, expresó, y destacó la importancia de poder hablar de estos temas desde “una mirada más amable”.

En ese recorrido personal, el humor ocupa un lugar central. Angerosa recordó que cuando militaba y repartía panfletos o hablaba en aulas universitarias, muchas veces no lograba captar la atención. “Encontré en el humor la manera más amigable de acercar mi mensaje al otro”, contó, experiencia que hoy atraviesa su trabajo y la impronta del libro.

La obra puede adquirirse a través de Grupo Editorial Sur o mediante los perfiles de la autora en redes sociales (@mariangerosa). Además, durante la presentación en la Biblioteca López Jordán se podrá comprar el libro con distintas modalidades de pago, incluyendo transferencia y tarjeta.

La presentación del domingo incluirá una charla abierta sobre el contenido del libro y algunas sorpresas para quienes se acerquen.