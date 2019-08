Mariana Nannis sobre Claudio Caniggia: "Vine a salvarlo de prostitución y las drogas"

Sin mucho preámbulo, la mediática arrancó la entrevista aclarando algunas de las dudas más fuertes: “Yo no estoy divorciada, Claudio Caniggia sigue siendo mi marido, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Todavía no me divorcié. Pero yo vine a salvar a mi marido de prostitución y drogadicción”. Y como si no hubiera quedado claro, la madre de Axel y los mellizos Charlotte y Alexander enfatizó: “O sea, lo he venido a salvar otra vez en mi vida. Lo he salvado muchas veces en mi vida. Muchas. Siempre trataba de protegerlo, sacarle mala gente del entorno y lo lograba. Pero llega un momento en que no se puede, es mucho, mucha gente mala a su alrededor”.

En cuanto al presente del Pájaro, Mariana explicó: “Ahora está pasando por un momento en el que se están aprovechando de él por el problema de adicción que tiene. Se están aprovechando de mi marido, el padre de mis hijos. Yo vine a ayudarlo. Por eso me tomé un avión, sino, no me tomo un avión”. Y acotó: “Yo pienso que si es inteligente se va a dejar ayudar”.

Mariana Nanis

Por otra parte, Nannis se quejó de la supuesta doble vida de Caniggia: “Nunca lo engañé, siempre estuve ahí, fiel como si fuese una estúpida. Parezco una estúpida siendo fiel como lo fui, porque del otro lado no hay retribución de fidelidad. Y cuando uno se casa con alguien asume un compromiso, pero si uno quiere hacer su vida, que se separe y deje a su mujer libre para que esté con quien quiera porque yo no me veo tan mal como para que no esté con alguien”.

Además, fue vehemente al argumentar por qué no estaban separados como dejaron trascender desde el entorno del exdelantero: “El año pasado estuve con mi marido en el hotel Alvear como 20 días, y dicen otra cosa”.

“Me tomo un avión para rescatar al padre de mis hijos y para ver mi patrimonio. Yo no sé dónde está el patrimonio familiar”, concluyó Mariana Nannis luego de advertir que en 30 años de matrimonio con Claudio Caniggia jamás vio un contrato.