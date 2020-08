Mariano Panizza: "nos tenemos que acomodar a un presupuesto diferente"

Central Entrerriano dio los primeros pasos en el armado de su nuevo equipo para la temporada que viene en la Liga Argentina. En la semana, el Rojinegro confirmó la continuidad del base Cristian Zenclussen y los fichajes del base Gonzalo Rojas y los internos Guillermo Romero y Maximiliano Robledo, jugadores que le darán un perfil diferente al equipo, que por el momento no ha definido nuevos fichajes.

“Tenemos un desafío importante al cambiar casi la totalidad del equipo por cuestiones de presupuesto. Está más que claro que nos hubiera encantado continuar con el proceso que veníamos llevando adelante, pero la situación de pandemia y la incertidumbre económica por la que atraviesa el club, nos permitió armar un equipo con otras realidades, principalmente desde los jugadores que se sumarán al mismo”, expresó Panizza, añadiendo que “de lo que estamos seguros, es que cada jugador que sumemos al equipo, llegará a aportar lo suyo para conformar un buen grupo y de nuestra parte, pondremos todo el esfuerzo en el trabajo para poder consolidar un equipo competitivo”.

Sobre las incorporaciones que ha realizado, el entrenador sostuvo que “Guillermo Romero es un jugador versátil que puede jugar en cualquiera de los puestos del juego interno, nosotros necesitamos ese tipo de jugadores, lo conozco, lo enfrentamos muchas veces y es un jugador que tiene mucha presencia en los dos tableros, pero que también tiene potencia física y un gran nivel de esfuerzo. Maxi Robledo es un jugador que observé mucho en inferiores, tiene muchos recursos y estamos convencidos en que puede darnos mucho más, deberá acomodar su físico para la dinámica que nosotros imponemos, pero tenemos las mejores referencias y confiamos poder sacar su mejor potencial. Gonzalo Rojas me llamó mucho la atención su juego cuando lo vi primero en el Torneo Federal y luego en un Argentino de U19. Tiene potencial, puede seguir desarrollándose y será una apuesta interesante y el caso de Cristian Zenclussen es un jugador que conocemos y que puede darnos muchísimo. Tuvo una temporada complicada, primero con la lesión, luego con cuestiones personales que no le permitieron tener toda la continuidad que necesitaba, pero confiamos plenamente en sus características, sabemos que vendrá con muchas ganas y será una pieza clave del equipo”.

Acerca de los jugadores del equipo de temporadas anteriores, Panizza fue muy claro: “son nombres propios muy importantes que no podemos soslayar. Tanto Adrián Forastieri, Seba Bernasconi o Lolo Capponi han manifestado su deseo de seguir en Central, pero la realidad económica con la que armaremos el plantel momentáneamente nos juega en contra. Se da una realidad incómoda, porque los jugadores son profesionales y viven de su trabajo como jugadores de básquet, entones no podemos pretender que no aspiren a ganar un dinero que hoy Central no les pueda pagar. El deseo de contar con ellos está, pero dependerá de que podamos ajustar los números. No pierdo las esperanzas de que se pueda llegar a un buen puerto, por eso tampoco queremos apresurarnos en el momento de sumar nuevos nombres”.