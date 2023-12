Una vez finalizada la temporada del Prefederal y con la clasificación asegurada a la temporada que viene, lo que fueron algunos rumores se terminaron confirmando: Mariano Panizza no estará al frente del equipo de Central Entrerriano en la Liga Federal 2024.

El entrenador nacido en Rosario del Tala confirmó en estas horas a los dirigentes del Rojinegro su decisión de alejarse momentáneamente de la dirección técnica. En diálogo con Ahora Cero Radio, Panizza dio su parecer sobre la temporada y el motivo por el cual decidió hacer un impasse en su tarea como entrenador.

“Voy a dejar de dirigir por un tiempo, es la decisión que tomé mi familia, porque la realidad es que en este momento de mi vida necesito enfocarme en ellos, que me necesita cerca y presente. Perdí un poco de motivación y de ganas, así que entendí que es momento de parar la pelota”, dijo Panizza.

El coach explicó que “el básquet es mi vida y mi familia lo sabe, pero así como ellos han tenido que adecuarse a mis tiempos, en estos momentos, con dos hijas, una de ellas de pocos meses, con mi esposa en un proceso de reacomodamiento laboral, entendí que lo mejor es estar cerca de ellos y dejar el básquet para otro momento, que espero no sea muy lejano”, dijo Panizza.

Sobre el balance que realiza de la temporada de Central, Mariano explicó que “creo que como balance tenemos que sacar cosas positivas, jugamos una competencia muy fuerte con un equipo que tenía un solo jugador de 24 años y el resto todos jugadores Sub 23, Sub 21 y juveniles. Fuimos competitivos, tuvimos buenos momentos y algunos otros con baches, que creo que salvo Parque Sur, todos los equipos lo tuvieron. Pero clasificamos de forma directa y con una buena anticipación, fuimos competitivos en la semifinal contra Parque Sur, que nos terminó ganando por una diferencia que no se ajusta a lo que fueron los partidos. Nos ganó bien pero no es esa la diferencia. Así que creo que el balance tiene que ser positivo”.

Ampliando un poco su concepto, el entrenador dijo que “dentro de lo positivo, destaco el crecimiento de muchos chicos del club como Jeremías Dreiling y Francisco Di Meo, que fueron dos fuertes apuestas nuestras en esta temporada. A otros jugadores, como Cristian Pérez o Nico Nieto ya los teníamos vistos y sabíamos de su jerarquía, tuvieron un buen torneo, Zielinsky fue una buena opción, Alejo Díaz y Fagalde mostraron crecimiento, Giacone y Allub también demostraron que pueden jugar en este nivel. Creo que Central cuenta además con un potencial enorme en inferiores que hay que saber capitalizar, hay chicos que juegan realmente muy bien y son el futuro de Central”.

Finalmente, Panizza dejó su mirada sobre la actualidad del básquet en la provincia y su proyección a nivel nacional, remarcando que “creo que este Prefederal mostró un poco la realidad en la que vivimos. No motivó mucho a la gente, nosotros acá en Central lo vivimos, con partidos en los que hubo menos gente que la habitual. Pero tiene que ver con una realidad complicada, todo sale muy caro, los clubes hacen un esfuerzo grandísimo para poder jugar y la realidad es que se pone mucha plata y los premios deportivos no son los que tendrían que ser. En el Federal van a jugar cien equipos o más por solamente dos ascensos, es demasiado poco para el esfuerzo de los clubes”.