En el marco de la tercera edición de la Expo Chef Gualeguaychú, que comenzó ayer y continúa hoy desde el mediodía a las 22 horas en los Galpones del Puerto, Mariano Peluffo habló con Cero y Bolazo Stream sobre el nuevo posicionamiento turístico de la ciudad y contó los detalles de esta propuesta culinaria que conduce y anima.

“La verdad es que me siento casi un gualeguaychuense más. Viajo muy seguido; me encanta y, aunque ya es un gran lugar, siempre estoy tratando de dar una mano para que lo sea aún más”, expresó. En esa misma línea, Peluffo destacó el crecimiento de la agenda turística más allá del verano y del Carnaval del País, el espectáculo a cielo abierto más grande de Argentina: “Toda esta nueva impronta de reconvertirla en sede de megaeventos —como lo fue el Mundial de Canotaje— hace que Gualeguaychú ya no solo sea un destino asociado con las noches de corsos. Aparecen otras propuestas de calidad y la ciudad está a la altura de ellas”, observó.

En el caso de este fin de semana, la Expo Chef se perfila como un evento central, que atrae a una gran variedad de público. Peluffo explicó que el formato busca replicar la dinámica televisiva, pero en contacto directo con los vecinos y turistas. “Esta edición tiene puesto el foco en que los cocineros de la tele estén en el escenario y la gente pueda compartir la realización de la receta en vivo. Va a haber cámaras arriba del escenario, para que todo pueda verse por pantallas, y voy a estar junto a los chefs conduciendo. Lo bueno es que no vamos a tener los tiempos tan apretados de la televisión, sino que va a ser algo más tranquilo, con charlas e intercambio con el público”, comentó.

La programación del evento, que ayer contó con las presentaciones de Christophe Krywonis, Germán Ruberto, Daniela Cabrera y Ale Temporini, continúa hoy domingo con un cronograma cargado de figuras nacionales y referentes locales. Al respecto, Peluffo adelantó los nombres que pasan por el escenario: “Vuelve como en ediciones anteriores Santi Giorgini, el cocinero de La Peña de Morfi; y Juan Ferrara, que también está en Canal 9 cocinando todas las mañanas”. Sobre el cierre de esta noche, precisó: “Santi Giorgini hará la última receta; este domingo termina sus tareas en Morfi, el programa de Telefe, se sube arriba de su moto y se viene a cocinar en la Expo”.

Además de los chefs televisivos, el conductor subrayó la presencia del talento local —como el chef Germán Ruberto, a quien definió como “un crack”, y la pastelera y emprendedora gastronómica Natalia Cettour— junto con el respaldo técnico y académico del Instituto Gastronómico Argentino (IGA). “Van a estar brindando una clase y dándonos todo el soporte a nosotros, porque más allá de la receta que vemos en el escenario, hay que tener todo listo; todo preparado, todo cortado, todo picado”, explicó sobre la logística detrás de escena.

Quienes se acerquen hoy a los Galpones del Puerto podrán recorrer stands gastronómicos, food trucks, un sector de fuegos y propuestas del Camino del Vino con bodegas y viñedos de la región, además de degustar distintos platos de diferentes tradiciones culinarias que van desde el sushi hasta recetas criollas.

Peluffo también relató su reciente recorrido por distintos emprendimientos turísticos locales y compartió una iniciativa surgida tras una reunión con el director de Turismo Adrián Romero y el presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos Marcelo Friedrich.

“Hablábamos de lo interesante que sería armar una mesa de trabajo que se pueda reunir una vez por mes donde haya alguien que represente a los medios, a los hoteleros, a los gastronómicos, al Carnaval y al Estado. En su momento lo hizo el Consejo Mixto de Turismo, y como no existe hoy, estaría bueno reflotarlo”, propuso el conductor, quien ofreció su participación para moderar o aportar su mirada.