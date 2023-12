El tricampeón del Turismo Carretera, Mariano Werner, expresó su felicidad por haber completado "un año increíble" en el que pudo lograr "lo máximo", como el título en la categoría más popular de automovilismo nacional, junto con el campeonato de TC Pick Up.

“Qué decir de este año increíble para mí. Pude obtener el campeonato de la TC Pick Up y del Turismo Carretera, eso es lo máximo para mí”, confesó el corredor paranaense, de 34 años, en diálogo con la Agencia Télam.

Werner logró el tricampeonato de Turismo Carretera, la categoría más importante del automovilismo argentino, arriba del Ford Falcon atendido por el Fadel Memo Corse Racing, al finalizar cuarto en el Premio Coronación, la última fecha de la Copa de Oro 2023 que se corrió domingo 3 de diciembre en el circuito Villicum de San Juan.

El piloto, que hace una semana recibió el premio Jorge Newbery de parte de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera en la Usina del Arte, repitió un logro que ya había alcanzado en las temporadas 2020 y 2021.

Así, el entrerriano confirmó su dominio en la divisional, sólo interrumpido por el título que ganó José Manuel Urcera en 2022. Este año resultó el más contundente a lo largo de la temporada, eso le permitió quedarse con la etapa regular y llegar a la 15ª fecha del año con una ventaja de 38,5 puntos con respecto a su escolta, Santiago Mangoni.

Tras obtener el título del TC, colocó su nombre entre los 10 pilotos más ganadores de la categoría, alcanzó la cantidad de títulos de Roberto José Mouras y Oscar Roberto Castellano. "Nunca imaginé llegar a igualar a figuras de ese nivel", reconoció.

De cara al próximo año, Werner asumió que "la vara está cada vez más alta, tanto en rivalidad como en competitividad", por lo que se comprometió a "trabajar muy duro en el verano, en lo físico y en lo mental”.

En relación al título de la TC Pick Up, lo logró el 26 de noviembre al finalizar en el segundo lugar en la competencia de cierre disputada en el autódromo de La Plata, el entrerriano -que maneja una Toyota del equipo oficial Toyota Gazoo Racing- escoltó al cordobés Facudno Chapur (Toyota) en la última carrera del 2023 y al cabo de doce fechas en la temporada, Werner, lideró el campeonato y obtuvo el título con 196.5 puntos, seguido por Juan Pablo Gianini, con 188.75; y por Diego Ciantini, con 180.

“El año que viene en el Turismo Carretera y TC Pick Up voy a continuar de la misma manera. También tengo la oportunidad de correr en el exterior esas 4 o 5 carreras en el Trans Am (en los Estados Unidos), como ya lo hice este año, si me dan las fechas en el año”, le expresó a Télam cómo sería su calendario 2024.

En 2023, el entrerriano tuvo su debut en el plano internacional cuando corrió cuatro carreras con un Ford Mustang -modelo con el que defenderá el campeonato del TC en 2024- en la categoría Trans-Am Series en los Estados Unidos, expresó que con la nueva generación de autos que arribaran al TC seguramente tendremos “mejores carreras”, y en lo personal la experiencia “fue muy buena”, ya que pudo correr cuatro carreras y además conocer nuevos circuitos.

“Ahora voy a cambiar de modelo de auto en el Turismo Carretera, voy a correr con el Mustang, en esta renovación de autos. Dejamos el Falcon campeón y buscaremos nuevos objetivos el próximo año”, cerró, en relación a la renovación del parque automotor de la categoría, ya que el el 2024 el Chevrolet Camaro, el Ford Mustang, el Dodge Challenger y del Toyota Camry (el rediseño de Torino quedó para 2024), serán los modelos pioneros de la nueva generación del TC.