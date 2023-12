“Vivo este título con mucha felicidad. Lo más lindo que tiene este deporte es la gente que lo rodea. Soy un agradecido de todos ellos, de todos los hinchas", dejó en claro el piloto paranaense que este domingo conquistó su tercer título en la categoría más popular del automovilismo argentino, luego de sus consagraciones en 2020 y 2021.

Werner se consagró en el autódromo El Villicum de San Juan y puso en lo más alto de la Copa de Oro al Ford alistado por el Fadel Memo Corse Racing. SI bien ocupó el cuarto lugar durante el desarrollo de la competencia final que tuvo como ganador a Germán Todino y su Dodge.

"El público significa un montón para mí. Me recibían cuando no traía nada y me reciben hoy con nuevos trofeos. Se lo dedico a ellos", agregó, conmovido por la caravana que coreó su nombre durante todo el camino.

Werner conquistó el título del TC una semana después de haberse consagrado campeón del TC Pick Up, un hecho inédito para un solo piloto en una misma temporada. Durante el certamen, el Zorro -subcampeón en 2022- logró tres victorias en finales, seis en series, dos pole position, cinco podios. Además, ingresó a la lista selectiva de los 10 pilotos que poseen 3 títulos o más.