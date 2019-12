Mariano Werner, muy duro con el Súper TC2000: "no cuidan a sus pilotos"

“Si bien las últimas carreras no fueron brillantes, me parece que de sensación y de funcionamiento estábamos un poco mejor. El viento complica un poco más a los autos que tienen poca carga aerodinámica y creo que eso tiene un poco que ver eso y hay equipos que han trabajado mejor”, dijo en diálogo con el sitio Campeones.

“La realidad es que muchas veces no sólo es el presupuesto, sino que también, más allá de la equivocación que hubo de la categoría, tampoco hubo una palabra de aliento acorde para todos los pilotos. Ante estas situaciones uno pone todo lo que viene cosechando”, dijo Werner el relación a su potencial continuidad en la categoría.

“La motivación uno la encuentra desde cualquier lugar y siempre cree que se puede solucionar, pero no lo conseguí en todo el año. La realidad es que tengo miedo de que el próximo año me vaya a ocurrir lo mismo que este. No veo con claridad que se pueda mejorar todo esto ni que la categoría vuelva a ser lo que era antes”, añadió.

“De acá a fin de año tengo que definir todo, no tengo más días. La semana que viene va a ser crucial. Hoy no está en mis planes cambiar de equipo. Mucho tiene que ver la categoría por no cuidar a sus pilotos. Hoy veo el futuro y vender un espacio en el Súper no es sencillo, mi presupuesto se basa en eso. Hoy me tengo que abrir y escuchar un poco a mis sponsors también”, sostuvo el paranaense, que tiene confirmada su participación en TC y posiblemente se suba a las TC PickUps para la temporada 2020.