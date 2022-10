El piloto paranaense Mariano Werner ganó su segunda carrera consecutiva en el TC este fin de semana en Comodoro Rivadavia y sigue firme en la lucha por el campeonato.

Pero más allá de los estrictamente deportivo, el piloto entrerriano fue protagonista de un momento inolvidable antes de los entrenamientos de la categoría. Un fanático de Mariano Werner, junto a su novia, visitó el box del paranaense y le pidió ayuda en una pecuiar propuesta, que quería concretar al lado del auto del paranaense.

Braian Cocha, fanático el piloto entrerriano, decidió proponerle matrimonio a su novia Zoe Alcaino con la complicidad del reconocido piloto de Ford.

“Él te quiere decir algo importante”, dijo Mariano Werner para darle el pie al joven fanático. Este se arrodilló con anillo en mano. La respuesta fue si, y la emoción explotó en boxes.

Mariano Werner relató cómo fue el momento tan especial: “Vino una pareja muy joven. Los dos con remeras, buzo y gorras a buscar la firma. Después me pidieron un favor. El joven me dijo que quería proponer casamiento en mi box”, contó a Carburando Radio y agregó que “yo tenía unos nervios tremendos. Nunca me pasó. No sabía ni cómo arrancar”, resaltó Werner.