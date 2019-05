Mariela Barrios, la creadora de la empanada bicampeona: "el secreto está en el condimento"

Mariela Barrios se terminó de convencer que sus empanadas son realmente muy ricas el último 25 de Mayo, cuando ella y el grupo de Proteccionistas Voluntarios Independientes (Provoin), del que es parte, fueron distinguidos por segundo año como los hacedores de la mejor empanada de Gualeguaychú.

maRIELA bARRIOS 4.jpg

“El año pasado fue el stand Nº 33, Don Mendieta, y este año, el 88, y nos permitieron mantener el mismo nombre, que es el logo de Provoin”, contó Mariela, en referencia al famoso perro de Inodoro Pereyra, el entrañable personaje al que le dio vida el gran Roberto Fontanarrosa.

“Cuando ganamos el año pasado me puse contenta, pero nunca creí que nos iban a volver a elegir. Fue una linda noticia para todos los que trabajamos para tener el stand y una ayuda para seguir dando a conocer la causa de castración de perros, que es a lo que nos estamos abocando muy fuertemente”, relata mientras cocina.

Fueron 80 docenas las preparadas para el último sábado, entre las que hubo vegetarianas también. Pero cuando el reloj marcó las 14 nada de eso quedaba. “Las chicas habían puesto banderitas con el primer premio del año pasado, y se ve que funcionó”, cuenta Mariela, y comienza a formar los primeros repulgues.

maRIELA bARRIOS 3.jpg

“No hay nada raro. Es una empanada común y corriente”, aseguró sobre su receta. “El secreto está en el condimento”, reconoce la cocinera que prefiere no incluir ni ajo ni perejil ni pimienta en el relleno.

¿Cuáles son los condimentos?, preguntó ElDía. “Especias surtidas (viene el paquete), sal, pimentón, uno que no voy a decir y nada más”, dispara la cocinera y se cuida de no develar el secreto del éxito.

“La masa es casera, por supuesto, y hay que cuidarse de no mojarla mucho y de no ponerle tanta harina. Porque no se pegan y se abren cuando las ponés en el fuego”, recomienda y acerca un dato fundamental: “la carne siempre es de Riolfo –carnicería ubicada en 3 de Caballería y Pellegrini–”. Mientras, empieza a sacar las primeras empanadas de la olla con grasa.

maRIELA bARRIOS 1.jpg

“Dentro de 8 o 9 años no vamos a ver más perros callejeros”

Es el gran objetivo que movilizó a las integrantes de Provoin a participar en las dos ediciones del concurso de la mejor empanada, en la fiesta por el 25 de Mayo en el corsódromo de la ciudad, es juntar fondos para su causa: el cuidado de los animales. Actualmente, las proteccionistas independientes castran, en promedio, cien perros por mes, y lo recaudado es íntegramente para pagar los veterinarios contratados y todos los gastos que demanda la tarea.

“Venimos trabajando muy bien con el presupuesto participativo, ya compramos todo el equipamiento interno para el castramovil, y ahora vamos por el vehículo. Creemos que, si se mantiene este trabajo, como otros tantos que apuntan a los mismo, dentro de 8 o 9 años no vamos a ver más perros callejeros, y la gente va a tener muchas más ganas de adoptar”, se ilusiona Mariela.