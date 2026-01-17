Media hora después de lo previsto, comenzó el acto protocolar de corte de cinta. El intendente Mauricio Davico, fue el encargado de decir unas palabras alusivas. Al respecto, expresó: “Felicito a todas las murgas y conjuntos carnavalescos por el trabajo que hacen durante todo el año para que tengamos los Corsos Matecito, los corsos barriales, como les decíamos antes, que son nuestra identidad”.

Seguidamente le cedió la palabra a Marina Correa, referente de los Corsos Populares y quien da nombre a la edición 2026: “Este reconocimiento es una emoción tan inmensa, es una satisfacción tan hermosa, tan linda. Sinceramente lo valoro muchísimo y vivir esto hoy, en persona, disfrutarlo, sentirlo, es una gran satisfacción. No hay palabras para agradecer”, manifestó emocionada.

Después de su discurso, Correa fue obsequiada con una corneta murguera como símbolo de entrega desinteresada a la fiesta.

La conducción del evento quedó en manos de María José Carro y Dicky Dargain, quienes introdujeron a los jurados de la noche. Recién a las 22 horas, el conjunto carnavalesco “Esencialmente Divertidos” abrió el circuito.

Antes del evento, Alejandro Bulay, integrante de la murga Los Colombianos, reflexionó en dialogo con Ahora Cero Radio : “El corso popular ha generado raíces bien marcadas para que hoy sostengamos el Carnaval del País como lo tenemos. El carnaval espectacular que tenemos hoy no sería posible sin el corso popular”.

Desde la Subsecretaría de Cultura, destacaron el valor simbólico y social de esta celebración. “No hay un carnaval chico y un carnaval grande: son dos carnavales distintos, absolutamente disfrutables, y los corsos populares son la raíz de todo”, sostuvo Luis Castillo.

Noticia en desarrollo

