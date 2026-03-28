Central Entrerriano cerró el viernes por la noche la fase regular de la Liga Argentina de Básquet con una contundente victoria en el “José María Bértora” ante Ciclista Juninense por 95 a 79, para coronar una excelente primera parte de temporada: segundo en la Conferencia Sur, con récord de 23 triunfos y 9 derrotas, a sólo un punto de Provincial de Rosario.

Tras el partido, Mario Ghersetti hizo un balance de la campaña y se refirió al futuro del equipo, que a fines de abril comenzará a disputar los octavos de final ante un rival surgido de la reclasificación.

Central fue de menor a mayor en la fase regular y terminó como una de las revelaciones del torneo. Proveniente de la Liga Federal, en su regreso a la segunda división superó todo tipo de expectativas, aunque terminar segundo no estaba en los planes ni del más optimista hincha rojinegro.

“Nos imaginábamos terminar entre los dos primeros, sobre todo viniendo de ascender. Pero en cierto punto nuestras mentes empezaron a entender que podíamos alcanzar lo que logramos, que nada estaba lejos. Y, sobre todo, en cuanto respecta a mis compañeros, era una prueba para ellos demostrar que podían jugar en esta categoría, y lo hicieron con creces. No te sabría decir el momento exacto en el que pensamos que podíamos pelear por el uno hasta el final, pero el fuego ya estaba encendido en nosotros desde hace tiempo”.

Consultado sobre dónde estuvieron las claves del éxito y el peso de cada factor -jerarquía del plantel o capacidad del cuerpo técnico-, expresó: “Dar un porcentaje sería injusto. Prefiero responder con sinceridad: la unión del grupo y el cuerpo técnico, más el hambre y el orgullo por demostrar, es una mezcla perfecta. Tenemos un grupo -e incluyo a todos- increíble. Por eso hay que valorar también lo que se construye fuera de la cancha”.

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Mario Ghersetti es un jugador de extensa trayectoria en el básquet argentino y, sobre todo, en Italia, donde jugó más de 20 años. En su regreso a Central a mediados de 2024 se consagró campeón de la Superliga Provincial y fue parte del plantel que logró el ascenso y el título en la Liga Federal 2025, lo que le permitió volver a jugar en el club de sus amores en la segunda división del básquet nacional a sus 44 años.

“Me sentí muy bien a pesar de mi edad. Soy una persona que se cuida mucho y disfruto cada momento. También fue importante el buen funcionamiento colectivo: en lo personal me ayudó a tener menos responsabilidad y, por ende, menos minutos pero de mayor calidad. Eso es lo que debe tener un equipo para ganar y no depender de dos o tres jugadores. Si es necesario entro a hacer puntos y, si no, a ayudar desde otro lado. No me importa ser protagonista, pero sí ganar todo lo que jugamos”, destacó.

Ahora el equipo tendrá, al menos, tres semanas de receso mientras se definen los equipos que accederán a los octavos de final desde la reclasificación. Al terminar segundo, los dirigidos por Martín Pascal avanzaron directamente a los playoffs por el ascenso a la Élite.

“El objetivo ya está muy claro para nosotros: vamos a ir por todo. No nos ponemos techo y queremos soñar en grande. Así que vamos por todo y por el premio máximo”, respondió sin vueltas sobre la meta del equipo de cara a las instancias de eliminación directa.

Por último, “Súper Mario” dejó un mensaje al público centralista, que acompañó en gran número en las 16 presentaciones como local durante esta fase regular.

“Que nos sigan bancando como lo hicieron a lo largo de la temporada. Hemos dejado todo en la cancha y lo vamos a seguir haciendo, todos juntos, para defender estos colores tan hermosos. Estamos muy agradecidos al hincha y, pase lo que pase, no nos vamos a tirar para atrás jamás: respeto por todos, miedo por ninguno”.

¿Qué se le viene a Central en los playoffs?

Los dirigidos por Martín Pascal sortearon la reclasificación junto a Provincial de Rosario (primero), Lanús (tercero) y La Unión de Colón (cuarto), tras finalizar entre los cuatro mejores de la Conferencia Sur. De esta manera, avanzaron directamente a los octavos de final y esperan rival, que surgirá de los cruces entre los equipos ubicados del 5º al 12º puesto en la misma zona.

Los playoffs internos se disputarán al mejor de cinco juegos, del 1 al 13 de abril. En caso de que se impongan los equipos con ventaja de localía, el rival de Central sería Quilmes de Mar del Plata, ya que luego de la reclasificación los clasificados se reordenarán de acuerdo a su posición en la fase regular.