La empresaria hotelera y miembro de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de la ciudad Marisa Yabrán habló en Cero y Bolazo, y se refirió a la situación que atraviesa el sector.

“Esta temporada es malísima, no es la peor, sin duda, la peor fue la pandemia, pero después de la pandemia, cuando arrancamos lo hicimos bastante bien, y después el boom de uruguayos, pero desde ese entonces es la peor”, manifestó Yabrán.

La hotelera destacó las características de Gualeguaychú como destino turístico y señaló que “todo costo que uno pueda bajar es importante, estamos cerca de los principales centros turístico”. Y admitió que el año anterior no aceptó la promoción 3x2 que proponía la Asociación, pero las características del 2026 la hicieron cambiar de opinión.

De cara a lo que se viene, Yabrán dijo que “tenemos dentro de 5 meses el Carnaval, y Gualeguaychú en verano se convierte en un destino turístico. Todos los años, cuando llega el invierno pasamos más o menos por lo mismo, y decimos tenemos que tener turismo todo el año, y hay veces que no lo tenemos, en este caso la situación económica hace que todos los destinos estemos en la misma situación y todos tengamos promociones. La poquita gente que va a poder viajar, todos la queremos atrapar. Hay mucha incertirumbre en el sector, porque tenemos costos fijos muy altos. Cuando no tenes gente alojada, pero si tenés que cumplir seguir pagando sueldos, se complica”.

Para este fin de semana, Marisa Yabrán contó que tiene sólo 5 habitaciones reservadas de las 30 disponibles con las que cuenta el hotel.